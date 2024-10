Stellar Blade: PS5-Pro-Update 1.008 ist da und das sind die neuen Modi

Mit dem frisch veröffentlichten Update 1.008 erhält „Stellar Blade“ Optimierungen für die PS5 Pro und darf damit ganz offiziell das Enhanced-Label tragen.

Inbegriffen sind neue Grafikmodi, die sich die potentere Hardware samt PSSR-Unterstützung zunutze machen. Und auch Fans von hochfrequenten Spielerfahrungen kommen auf ihre Kosten.

Neuer HFR-Modus und erweiterte Grafikoptionen

Das Update 1.008 für “Stellar Blade” bringt neben allgemeinen Verbesserungen eine rasante Neuerung: den High Frame Rate (HFR)-Modus. Dieser Modus wurde exklusiv für die PS5 Pro entwickelt und erfordert ein kompatibles Display, das eine 120-Hz-Ausgabe unterstützt.

Durch die Aktivierung der entsprechenden Einstellung in den PS5-Optionen können Spieler von einer optimierten Bildwiederholrate profitieren. Der HFR-Modus sorgt unter anderem für eine reduzierte Eingangsverzögerung.

Zusätzlich zum HFR-Modus wurden in „Stellar Blade“ zugunsten der PS5 Pro mehrere Grafikmodi eingeführt, die es Spielern ermöglichen, ihr Spielerlebnis je nach Vorliebe anzupassen. Diese Modi umfassen eine erweiterte Option für Spieler, die gleichermaßen auf die Optik und Performance Wert legen, sowie einen angepassten Grafikmodus.

Der „Pro“-Modus ist eine erweiterte Version des ausgeglichenen Grafikmodus. Er nutzt die PSSR-Technologie, um die Bildqualität mit einem KI-gestützten Upscaling zu verbessern. Der „Pro Max“-Modus hingegen legt den Schwerpunkt auf die Auflösung und ermöglicht verglichen mit dem herkömmlichen Grafikmodus gleichzeitig höhere Bildraten.

Neben diesen PS5-Pro-Modi sind auch kleinere Fehlerbehebungen im Patch enthalten, um die allgemeine Stabilität und Leistung des Spiels weiter zu verbessern.

Changelog zum Stellar-Blade-Patch 1.008:

Unterstützung für PS5 Pro hinzugefügt. Dabei kamen die folgenden Optionen hinzu:

HFR-Modus und Anforderungen

Einführung des High Frame Rate (HFR)-Modus zur Minimierung der Eingabeverzögerung und Verbesserung der Bildratenleistung.

Der Bildschirm muss eine 120-Hz-Ausgabe unterstützen.

Spieler aktivieren die 120-Hz-Ausgabe in den PS5-Einstellungen (Einstellungen > Bildschirm und Video > Videoausgabe).

Verfügbare Grafikmodi

Leistung priorisieren: Konzentriert sich auf die Bildrate.

Ausbalanciert: Sorgt für ein Gleichgewicht zwischen Auflösung und Bildrate.

Auflösung bevorzugen: Konzentriert sich auf die Auflösung und die Qualität.

Pro: Erweiterter, für PS5 Pro optimierter Modus „Ausgewogen“, der PSSR für bessere Qualität nutzt.

Pro Max: Verbesserter Modus „Auflösung priorisieren“ für PS5 Pro, der eine höhere Bildrate bietet.

Ebenfalls wurden kleinere Fehlerbehebungen vorgenommen.

„Mit der PS5 Pro können Spieler Stellar Blade in 4K-Auflösung mit 50 Bildern pro Sekunde oder mehr genießen, mit flüssigerem Gameplay. Und sie werden im PSSR-Upscale-Modus eine Verbesserung der Körnigkeit und Detailliertheit im Spiel feststellen“, betonte Shift Up schon vor der Veröffentlichung des Updates.

„Stellar Blade“ ist ein Spiel des südkoreanischen Entwicklers Shift Up und wurde von Sony Interactive Entertainment am 26. April 2024 für die PS5 veröffentlicht. Die PS5 Pro erscheint am 7. November 2024 und kann weiterhin für 799,99 Euro vorbestellt werden.

