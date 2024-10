PS5 Pro: So sehen die Enhanced-Label auf der Verpackung aus

Nachdem die PS5 Pro in den Wochen nach der offiziellen Ankündigung vor allem mit ihrem stattlichen Preis für Gesprächsstoff sorgte, kann sich die neue Sony-Konsole in wenigen Tagen endlich in der Praxis beweisen.

Laut einer aktuellen Liste wurden oder werden nämlich mehr als 80 Spiele für die leistungsstarke Hardware der PS5 Pro optimiert. Darunter namhafte Titel wie „Ratchet & Clank: Rift Apart“, „Marvel’s Spider-Man 2“ oder das Remaster zu „The Last of Us: Part 2“. Weitere Spiele dürften in den nächsten Wochen hinzukommen.

Kurz vor der offiziellen Markteinführung der PS5 Pro erreichte uns ein Schnappschuss, der das PS5 Pro Enhanced-Label auf der Verpackung eines PS5-Spiels zeigt. An diesem könnt ihr zukünftig erkennen, ob ein Spiel für die PS5 Pro optimiert wurde oder nicht.

Was bietet die PS5 Pro?

Um die Spieler von der PS5 Pro zu überzeugen, lieferte uns Sony in den letzten Wochen technische Details zur neuen Konsole. Zu den technischen Neuerungen der PS5 Pro gehören eine leistungsstärkere GPU und eine schnellere CPU. Diese versetzen die Entwickler in die Lage, Spiele in echter 4K-Auflösung bei stabilen 60 FPS darzustellen.

Eine optionale Unterstützung von 8K bietet die PS5 Pro ebenfalls. Auch wenn Sony darauf hinweist, dass die Spieler nicht damit rechnen sollten, dass in den nächsten Jahren viele Entwickler Gebrauch von dieser Funktion machen.

Des Weiteren dürfen sich die Spieler über erweiterte Raytracing-Funktionen freuen, die für noch realistischere Relexionen und Darstellungen spiegelnder Oberflächen sorgen. Zu den größten Stärken der PS5 Pro dürfte die PlayStation Spectral Super Resolution oder kurz PSSR genannte Upscaling-Technik gehören.

Diese ermöglicht es den Entwicklern, ihre Spiele intern in niedrigen Auflösungen zu rendern und das Bild anschließend auf 4K zu skalieren. Wie erste Tests zeigten, macht PSSR in der Praxis eine außerordentlich gute Figur und sorgt für scharfe und detailreiche Bilder.

Der Preis sorgt bis heute für Diskussionen

Die PS5 Pro erscheint am Donnerstag, den 7. November 2024. Während an der Technik der Hardware im Prinzip nur wenig kritisiert wird, ist es weiterhin der Preis der neuen Konsole, der die Gemüter erhitzt.

Denn auch mit etwas Abstand zur offiziellen Enthüllung hält ein Teil der Spieler die Anschaffungskosten in Höhe von 799,99 Euro für nicht angemessen.

Zumal Sony die PS5 Pro ohne ein Laufwerk ausliefert. Solltet ihr dieses noch nicht euer Eigen nennen, müsst ihr es zum Preis von knapp 120 Euro separat erwerben, sofern ihr eure physischen Medien auch auf der neuen Konsole nutzen möchtet.

Der vertikale Standfuß gehört ebenfalls nicht zum Lieferumfang der PS5 Pro. Dieser ist separat zum Preis von 29,99 Euro erhältlich.

