Monster Hunter Wilds: Beta kämpfte mit technischen Probleme – Capcom bezieht Stellung

In der kürzlich zu Ende gegangenen Open-Beta zu" Monster Hunter Wilds" klagten die Spieler über diverse technische Probleme. In einem offiziellen Statement bezog Capcom Stellung zu den Mankos und gelobte Besserung.

In den vergangenen Tagen hatten interessierte Spieler die Möglichkeit, im Rahmen der offenen Beta einen ersten Blick auf die 2025 erscheinende Monsterhatz „Monster Hunter Wilds“ zu werfen.

Während die spielerische Umsetzung des neuen Ablegers von den meisten Spielern gelobt wurde, konnte die Technik in der offenen Beta noch nicht überzeugen. Teilweise klagten die Spieler beispielsweise über eine ungewöhnlich hohe CPU-Auslastung auf dem PC und auch mit Framerate-Problemen hatten angehende Jäger auf allen Plattformen zu kämpfen.

Mitunter fiel die Bildrate auf bis zu 20 FPS ab. Zudem verwiesen die Betateilnehmer auf grafische Fehler, die dazu führten, dass die Monster beziehungsweise ihre Texturen nicht korrekt dargestellt wurden. Vergleiche mit N64-Texturen oder Teslas Cybertruck ließen nicht lange auf sich warten.

Technische Probleme sollen sich in der Vollversion nicht wiederholen

Via X (ehemals Twitter) meldeten sich nun auch die Verantwortlichen von Capcom zu Wort. In einer kurzen Stellungnahme versprach der Publisher, dass die Fehler und Probleme, über die die Spieler in der offenen Beta klagten, in der Vollversion nicht auftreten werden.

Laut Capcom waren die technischen Unzulänglichkeiten auf den Build, auf dem die Beta basierte, zurückzuführen. Dieser war im Vergleich zum Hauptspiel nämlich nicht mehr ganz aktuell und nutzte eine ältere Version des Spiels.

„Das Problem des Nachbildrauschens, das in bestimmten Umgebungen auftritt, wenn die Frame-Generierung aktiviert ist, wird in der Vollversion behoben, die sich im Vergleich zum Betatest bereits in einem verbesserten Zustand befindet“, führte Capcom aus.

Trotz der technischen Probleme dürfte Capcom mit der Beta zufrieden sein. Schließlich brachte es die Beta alleine auf Steam auf einen Userpeak von mehr als 460.000 Spielern und dürfte das große Interesse der Community am Titel unter Beweis gestellt haben.

Monsterhatz erscheint in zwei Versionen

„Monster Hunter Wilds“ erscheint am 28. Februar 2025 für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S. Ende September kündigte Capcom an, dass ergänzend zur Standard-Version eine Deluxe Edition zum Action-Rollenspiel angeboten wird.

Neben dem Hauptspiel umfasst die Deluxe Edition zwei Download-Pakete mit allerlei kosmetischen Extras.

Darunter zusätzliche Rüstungen für eure Jäger, exklusive Sticker und Hintergrundmusik, Anpassungsmöglichkeiten für die Feldlager oder weitere Gesten.

Weitere Details zur Deluxe Edition von „Monster Hunter Wilds“ und eine Übersicht über die gebotenen Inhalte findet ihr hier.

