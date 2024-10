PS5-Verkäufe in Japan: Monster Hunter Wilds steht vor einem Problem

PS5-Verkäufe in Japan:

Stolpert das heiß ersehnte Action-Rollenspiel "Monster Hunter Wilds" eventuell ausgerechnet über die PS5? Einem Branchen-Insider zufolge könnte dies tatsächlich geschehen - zumindest in Japan.

Während sich 2024 langsam aber sicher seinem Ende zuneigt, wirft das Spielejahr 2025 seine riesigen Schatten voraus. Zu einem der mit Spannung erwarteten Highlights zählt sicherlich das Action-Rollenspiel „Monster Hunter Wilds“. Doch dessen Erfolg scheint gar nicht mal so sicher zu sein wie bisher vielleicht gedacht. Dabei könnte die PS5 eine entscheidende Rolle spielen.

Stolpert Monster Hunter Wilds über die PS5?

Den Aussagen von Branchen-Insider und Analyst Hideki Yasuda zufolge könnte ausgerechnet die PS5 die Verkäufe von „Monster Hunter Wilds“ stark ausbremsen – zumindest in Japan. Dort läuft es für die jüngste Sony-Konsole derzeit nämlich eher schleppend.

Spätestens seit der letzten Preiserhöhung befindet sich die PlayStation 5 in einem Abwärtstrend. Ihre Verkaufszahlen sind mittlerweile auf weniger als 10.000 Exemplare pro Woche gefallen, was ein deutlicher Rückschritt gegenüber den Vormonaten darstellt. Diese Schwächephase könnte sich den Ausführungen von Yasuda zufolge auch negativ auf den Absatz von „Monster Hunter Wilds“ auswirken, das Anfang nächsten Jahres erscheint.

In seiner aktuellen Analyse heißt es: „Bisherigen Schätzungen zufolge stammen 20 Prozent der anfänglichen Absätze bei einem weltweiten PlayStation-Release aus Japan. Das aktuell schwache Momentum der PS5 ist daher besorgniserregend. (…) Die schlechten Verkaufszahlen der PS5 hatten bereits negative Auswirkungen auf große Titel. Schlussendlich hat Sony Interactive Entertainment allem Anschein nach entschieden, dass der japanische Markt nicht im Fokus der Anstrengungen steht.“

Hideki Yasuda geht sogar davon aus, dass einige japanische Fans von „Monster Hunter“ beim Release des nächsten Spiels möglicherweise auf den PC beziehungsweise die Xbox Series X/S wechseln könnten. Ob es tatsächlich dazu kommen wird, bleibt abzuwarten. Doch ein Denkanstoß dürfte die Analyse des Japaners allemal sein.

Wann erscheint eigentlich Monster Hunter Wilds?

Sollte alles nach Plan verlaufen, müssen sich die Fans noch fast genau fünf Monate gedulden, bevor sie sich in die neuen Abenteuer von „Monster Hunter Wilds“ stürzen dürfen. Capcom will das umfangreiche Action-Rollenspiel am 28. Februar 2025 für den PC, die PS5 sowie die Xbox Series X/S veröffentlichen.

Schon bald wird es noch sehr viel mehr Details zu dem Titel geben: Am 23. Oktober 2024 veranstaltet Capcom ein großes Showcase-Event, bei dem sich alles um den nächsten Titel des populären Franchise drehen wird. Der Startschuss fällt um 16:00 Uhr deutscher Zeit. Möglicherweise gibt es bei dieser Gelegenheit auch frisches Gameplay-Material zu sehen.

