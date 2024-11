Dragon Age The Veilguard: BioWare verrät erste Details zum ersten Update

BioWare veröffentlicht in dieser Woche den ersten Patch für “Dragon Age: The Veilguard" und behebt einige bekannte Fehler. Spieler können sich auf Stabilitätsverbesserungen und Bugfixes einstellen. Die ersten Details liegen vor.

Vergangene Woche veröffentlichte BioWare das Rollenspiel “Dragon Age: The Veilguard” für PS5, Xbox Series X/S und PC und markierte damit die Rückkehr des bekannten Studios zur Fantasy-Reihe.

Der Titel ermöglicht den Spielern eine Rückkehr in die Welt von Thedas. Doch kurz nach dem Start tauchten einige technische Probleme auf, die BioWare nun mit dem ersten Update beheben möchte. Auszüge aus dem Changelog liegen vor.

Erste Details zu den Fehlerbehebungen im Patch

Das Update für “Dragon Age: The Veilguard” soll bis Ende der Woche für alle Plattformen zur Verfügung stehen. In einem Beitrag auf dem offiziellen X-Account des Spiels kündigte BioWare die Fehlerbehebungen an und ging auf einige der wichtigsten Änderungen ein. Laut Studio beinhaltet das Update neben Fehlerbehebungen und Anpassungen auch Maßnahmen zur Stabilitätsverbesserung.

Der Patch zielt letztlich darauf ab, verschiedene technische Probleme im Spiel zu beheben, die einige Spieler beeinträchtigt haben. Beispielsweise wurde ein Fehler behoben, der die DLSS-Optionen auf Nvidia-GPUs der 40er-Serie “ausgegraut” erscheinen ließ. Diese Korrektur betrifft ausschließlich die PC-Version des Spiels. Zudem werden im Zuge der Installation Anpassungen vorgenommen, die das korrekte Übertragen individueller Einstellungen auf den Charakter des Inquisitors gewährleisten sollen.

Darüber hinaus nahm sich BioWare einem Problem in “Dragon Age: The Veilguard” an, das dazu führte, dass die Fertigkeitspunkte der Begleiter unbeabsichtigt zurückgesetzt wurden. Diese Probleme hatten in der ersten Spielwoche für Unmut bei einigen Leuten gesorgt

Bekannte Änderungen des Updates in der Übersicht:

Ein Problem wurde behoben, bei dem einige Anpassungen in einer Szene nicht korrekt auf den Inquisitor angewendet wurden.

Ein Problem wurde behoben, bei dem DLSS-Optionen auf einer Nvidia- GPU der 40er-Serie „ausgegraut“ erscheinen konnten. (Nur PC)

Ein Problem wurde behoben, bei dem die Fertigkeitspunkte der Gefährten zurückgesetzt wurden.

Allgemein: Fehlerbehebungen, kleinere Balance-Änderungen und einige Absturzminderungen.

Sobald der vollständige Changelog vorliegt, erfahrt ihr es auf PLAY3.DE. Freigeschaltet werden soll das Update wie erwähnt im Laufe der Woche.

Keine Erweiterungen geplant, Fokus auf Mass Effect

Nach der Veröffentlichung von “Dragon Age: The Veilguard” konzentriert sich BioWare voll und ganz auf das nächste “Mass Effect”-Projekt. Es gibt derzeit keine Pläne, eine Erweiterung für “Dragon Age: The Veilguard” zu entwickeln, was BioWare auch den Spielern bestätigte.

Diese Entscheidung erlaubt es dem Studio, die Ressourcen auf die kommende Fortsetzung der beliebten “Mass Effect”-Reihe zu fokussieren.

Der N7 Day, ein jährlicher Feiertag der “Mass Effect”-Community, findet am 7. November 2024 statt. Fans sollten jedoch keine größeren Ankündigungen erwarten. „Es sind nur noch ein paar Tage bis zum #N7Day und dieses Jahr wird es wegen der Veröffentlichung ruhiger“, kommentierte BioWare.

