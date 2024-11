Arc Raiders: Die offizielle Gameplay-Enthüllung des Extraction-Shooters

Die Embark Studios haben das Gameplay von "ARC Raiders" offiziell enthüllt. Schaut jetzt, was der Extraction-Shooter spielerisch zu bieten hat.

Lange mussten die Interessierten warten, bis endlich offizielles Gameplay zu „ARC Raiders“ erscheint. Nun ist es so weit: Die Embark Studios haben ein Video hochgeladen, in dem Spielszenen aus einem frühen Techniktest zu sehen sind. Diese Aufnahmen stammen aus dem Oktober 2024, also dem vergangenen Monat.

Viele Spieler hatten bereits die Gelegenheit, an einer geschlossenen Betaphase teilzunehmen, die ihnen offenbar gut gefallen hat. Jetzt dürfen auch alle anderen einen Blick auf den Shooter werfen. Ihr Feedback fällt überwiegend positiv aus. Vor allem das Sound Design wird mehrfach gelobt.

Das Gameplay-Video zu „ARC Raiders“ hier anschauen:

Sowohl PVE- als auch PVP-Elemente stecken in ARC Raiders

Nach einem Genre-Wechsel handelt es sich um einen PvPvE-Extraction-Shooter. Ursprünglich war ein reiner Koop-Shooter geplant, doch das Entwicklerteam wollte die Spielerfahrung um PvP-Elemente ergänzen.

Ein weiterer Wechsel folgte beim Modell von „ARC Raiders“. Einst plante das verantwortliche Team einen Free-2-Play-Release, doch mittlerweile ist eine Premium-Veröffentlichung im mittleren Preissegment vorgesehen.

Die zweifach geänderte Ausrichtung hat sich massiv auf den angestrebten Veröffentlichungszeitruam ausgewirkt. Nach der Ankündigung auf den Game Awards 2021 war eine Markteinführung im Jahr 2022 das Ziel. Später folgte jedoch eine Verschiebung auf 2023, aus der ebenfalls nichts wurde. Und auch dieses Jahr gibt es keinen Release.

Nun soll „ARC Raiders“ im Jahr 2025 für PS5, Xbox Series X/S und PC (via Steam und Epic Games Store) erscheinen. Der genaue Termin steht noch aus. Unter anderem im PlayStation Store könnt ihr den Shooter schon einmal auf die Wunschliste setzen.

