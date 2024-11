Mortal Kombat 1: Blutiger Fatality inklusive – Gameplay zeigt die Horror-Ikone Ghostface in Aktion

Auch in "Mortal Kombat 1" dürfen sich die Spieler auf diverse Gastcharaktere freuen, die in Form von DLC Einzug ins Spiel halten. Darunter der durchgeknallte Killer Ghostface, der uns in einem ausführlichen Gameplay-Trailer vorgestellt wird.

Ende September veröffentlichten die Entwickler der NetherRealm Studios die umfangreiche „Khaos Reigns“-Erweiterung zum Fighting-Titel „Mortal Kombat 1“.

Diese umfasst nicht nur neue Geschichten beziehungsweise Handlungsbögen. Darüber hinaus darf sich die Community auf Gastcharaktere aus legendären Filmen freuen. Darunter Ghostface, den ikonischen Bösewicht aus dem Kult-Horror „Scream“. Nachdem die NetherRealm Studios Ghostface pünktlich zu Halloween offiziell mit einem ersten Teaser enthüllten, steht ab sofort ein passender Gameplay-Trailer zur Ansicht bereit.

Dieser verschafft euch einen ausführlichen Eindruck davon, was Ghostface im Kampf auszeichnet. Auch ein blutiger Fatality, der sich recht offensichtlich an der „Scream“-Reihe anlehnt, ist zu sehen.

Ab wann steht Ghostface zur Verfügung?

Wie Ende Oktober bekannt gegeben, erscheint Ghostface in diesem Monat. Wer die „Khaos Reigns“-Erweiterung oder die entsprechende Collection samt dem „Kombat Pack 2“ sein Eigen nennen sollte, erhält am 19. November 2024 Zugriff auf den Bösewicht der „Scream“-Reihe.

Alle anderen werden sich bis zum 26. November 2024 und somit eine Woche länger gedulden müssen.

Zu den Besonderheiten von Ghostface gehört nicht nur sein Kampfstil, der sich zum Teil doch deutlich von den anderen Charakteren abhebt. Des Weiteren ging aus dem Enthüllungs-Trailer hervor, dass es in „Mortal Kombat 1“ möglich sein wird, die Masken von Ghostface individuell anzupassen.

Das „Kombat Pack 2“ umfasst insgesamt sechs zusätzliche Charaktere. Zu diesen gehören neben Ghostface Noob Saibot, Sektor, Cyrax, Conan aus den „Conan der Barbar“-Streifen sowie der T-1000 aus „Terminator“.

NetherRealm plant eine langfristige Unterstützung

Im Sommer lieferten uns die Verantwortlichen der NetherRealm Studios aktuelle Verkaufszahlen zu „Mortal Kombat 1“. Wie das US-Studio bestätigte, verkaufte sich der blutige Fighting-Titel bis August 2024 mehr als vier Millionen Mal. Dabei soll es laut den Entwicklern aber nicht bleiben.

Stattdessen wies Director Ed Boon Ende Juli darauf hin, dass sein Team weitere Inhalte für „Mortal Kombat 1“ plant.

„Wir hatten Mortal Kombat 11, Aftermath und dann Ultimate. Richtig. Also fügten wir immer wieder Charaktere hinzu, fügten Geschichten hinzu und so weiter. Also ist das ungefähr die Art, wie wir unsere Spiele jetzt machen“, so Boon.

„Als wir Mortal Kombat 1 herausbrachten, waren wir uns ziemlich sicher, dass wir jahrelang Inhalte machen würden, also ist dies das zweite Jahr.“

„Mortal Kombat 1“ ist für den PC, die PS5, die Xbox Series X/S und die Switch erhältlich.

