Battlefield Next: So möchte DICE einen weiteren Katastrophen-Launch verhindern – Bericht

Aktuell arbeiten gleich mehrere Studios an der Zukunft der "Battlefield"-Reihe. Einem Bericht von Insider Gaming zufolge möchten EA und DICE mit groß angelegten Community-Tests verhindern, dass sich das Launch-Debakel von "Battlefield 2042" wiederholt.

Im November 2021 legten die Entwickler von DICE mit dem Shooter „Battlefield 2042“ einen technisch wie spielerisch enttäuschenden Launch hin.

Auch wenn DICE in den Monaten nach dem Release diverse Updates mit Verbesserungen veröffentlichte, sollte sich „Battlefield 2042“ von seinem schwachen Start nie wirklich erholen. Damit sich solch ein Szenario nicht wiederholt, kündigte EA bereits im Sommer groß angelegte Community-Tests an. Die Tests sollen 2025 starten und DICE in die Lage versetzen, wertvolles Feedback zu sammeln, das zum Launch des neuen „Battlefields“ für eine bessere Spielerfahrung sorgt.

Wie die Kollegen von Insider Gaming in Erfahrung brachten, möchten DICE und EA bei den Playtests mit der Community nichts dem Zufall überlassen. Stattdessen rücke ein „Die Spieler zuerst“-Ansatz in den Mittelpunkt der internen Bemühungen.

Community-Tests sollen regelmäßig abgehalten werden

Laut den aktuellen Berichten werden DICE und die anderen Teams auf unterschiedliche Tests setzen. Diese reichen von kleinen Feedback-Sitzungen bis hin zu groß angelegten Tests mit zahlreichen Spielern. „Natürlich ist es nicht ungewöhnlich, dass Spiele während der Entwicklung Playtests durchlaufen. Fast jedes Spiel hat sie irgendwann, aber dieses Mal sind die Dinge deutlich anders“, so Insider Gaming.

„Quellen zufolge finden Playtests mit externen Spielern viel häufiger statt als bei früheren Teilen, und die Menge an gesammelten Daten und Feedbacks ist die größte in der Geschichte der Reihe.“

Zu den geplanten Community-Tests heißt es weiter: „Von kleinen Feedback-Sitzungen bis hin zu groß angelegten Spieler-Tests verfolgt Battlefield nun den dringend benötigten Player-First-Ansatz. Es wird erwartet, dass dieser Ansatz auch zu Beginn des Jahres fortgesetzt wird, da EA und seine Studios Berichten zufolge eine Rückkehr zur Battlefield Community Test Environment in Betracht ziehen.“

„In welchem Umfang diese jedoch derzeit integriert wird, ist unklar.“

EA spricht vom bislang größten Battlefield-Projekt

Auf der hauseigenen „Investor Day 2024“-Präsentation im September formulierte EA ambitionierte Ziele und sprach von nicht weniger als dem größten „Battlefield“-Projekt in der Geschichte der Serie. Derzeit arbeiten gleich vier Studios an der Zukunft der Shooter-Reihe.

DICE kümmert sich wie erwartet um die Multiplayer-Erfahrung des neuen „Battlefield“-Titels, mit der das Studio das Franchise nach dem enttäuschenden „Battlefield 2042“ wieder zu alter Stärke zurückführen möchte.

EA Motive, das Studio hinter dem Remake von „Dead Space“ und „Star Wars: Squadrons“, wird laut dem Publisher für die Singleplayer-Inhalte des nächsten „Battlefields“ verantwortlich sein. Unterstützung erhalten die beiden Studios von Criterion Games. Die Macher von „Need for Speed: Unbound“ wirken sowohl an der Kampagne als auch am Multiplayer mit.

Nummer Vier im Bunde ist das Studio Ripple Effect, das „an einer ganz neuen Battlefield-Erfahrung arbeitet“. Diese möchte EA zu einem späteren Zeitpunkt enthüllen.

