Disney+: Cat’s Eye & mehr – Streaming-Service bestätigt 6 (!) Anime-Lizenzen für 2025

Disney+ setzt auch 2025 auf Anime-Inhalte und erweitert sein Portfolio um einige potentielle Hits. Hierzu zählen etwa eine Neuauflage des Anime-Klassikers "Cat's Eye" und die Fortsetzung des Superhelden-Anime "Go! Go! Loser Ranger!".

Das aktuelle Jahr neigt sich langsam seinem Ende entgegen, doch Disney+ gewährt uns bereits einen Blick auf das Programm im kommenden Jahr! Nachdem uns zuletzt ein Trailer einige potentielle Highlights vorgestellt hat, legt der Streaming-Service nun mit sechs (!) neuen Anime-Lizenzen für 2025 nach (via AnimeTV, Anime Corner & What’s on Disney Plus).

Zu den bestätigten Titeln zählt neben der Neuauflage eines waschechten Kulttitels auch eine heißerwartete Fortsetzung. Hinzukommen vier Neustarts bei Disney Plus, die wir euch nachfolgend in unserer kleinen Übersicht etwas näher vorstellen möchten.

Disney-Plus-Anime Nr. 1: Bullet/Bullet

Start: Sommer 2025

Über die Story des actionreichen Original-Anime „Bullet/Bullet“ ist gegenwärtig noch nicht allzu viel bekannt. Im Zentrum der Geschichte soll eine Diebesbande stehen, die sich nach dem Abschluss ihres letzten Auftrages plötzlich mit allerlei Problemen konfrontiert sieht.

Die kommende Anime-Serie, die auf keiner Vorlage basiert, entsteht im noch jungen Studio E&H ​production. Den Posten des Regisseurs bekleidet Sunghoo Park, der mit Staffel 1 von „Jujutsu Kaisen“, dem Anime-Kinofilm „Jujutsu Kaisen 0“ und der Fantasy-Serie „The God of High School“ bereits seit Gespür für brachial inszenierte Action bewiesen hat. Das Drehbuch stammt von Aki ​Kindaichi. Hiroaki Tsutsumi („Devil May Cry“) komponiert die Musik.

Disney-Plus-Anime Nr. 2: Cat’s Eye

Start: 2025

Die drei Schwestern Ai, Hitomi und Rui führen ein interessantes Doppelleben: Tagsüber betreiben sie ihr Café Cat’s Eye, doch tatsächlich sind sie nachts ein berüchtigtes Kunsträuberinnentrio. An den Tatorten hinterlassen sie stets eine Visitenkarte. Jedes Kunststück, das die Schwestern erbeuten, steht mit ihrem vermissten Vater in Verbindung, dessen Aufmerksamkeit sie so erregen wollen. Ob ihnen das letztendlich tatsächlich gelingen wird?

Mit „Cat’s Eye“ erhält ein wahrer Anime- und Manga-Kulttitel ein Remake, das exklusiv bei Disney+ ausgestrahlt wird. Die Manga-Reihe erschien von 1981-1985 im „Weekly Shonen Jump“-Magazin des Shueisha-Verlags. Von 1983-1985 erschien eine erste Anime-Serie basierend auf der beliebten Manga-Vorlage. Welches Studio für die Umsetzung des Remakes verantwortlich ist und welches Kreativteam die Zügel in der Hand halten soll, ist noch unbekannt.

Disney-Plus-Anime Nr. 3: Disney Twisted-Wonderland The Animation

Start: Oktober 2025

Yu ist eigentlich ein ganz normaler Oberschüler, allerdings soll sein Leben schlagartig auf den Kopf gestellt werden! Plötzlich landet er in einer anderen Welt namens Twisted Wonderland. Hier wird Yu Schüler am Night Raven College. Doch damit nicht genug, denn der Ärger fängt für unseren jungen Helden erst an. Jedes der sieben Häuser der magischen Schule ist nach einem bekannten Disney-Bösewicht benannt. Ob Yu wieder nach Hause zurückkehren kann?

Bereits vor drei Jahren hat Disney mit „Disney Twisted-Wonderland The Animation“ eine Anime-Adaption der erfolgreichen Manga-Reihe angekündigt. Diese wiederum basiert auf einem erfolgreichen Mobile-Game. Das Fantasy-Abenteuer entsteht als Gemeinschaftsproduktion in den Studios Yumeta Company („Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna“) und Graphinica („Record of Ragnarok“). Regie führt Shin Katagai („My Sweet Tyrant“).

Insgesamt wird die Anime-Serie drei Staffeln umfassen. Season 1 mit dem Titel „Episode of Heartslabyul“, startet im Oktober 2025. Anschließend geht es mit „Episode of Savannah Crow“ (Season 2) und „Episode O Bu Octavinyl“ (Season 3) weiter.

Disney-Plus-Anime Nr. 4: Medalist

Start: Januar 2025

Inori und Tsukasa teilen einen gemeinsamen Traum: Sie wollen auf dem Eis stehen und es zu ihrer Bühne machen. Für Tsukasa scheint dieser Traum jedoch bereits in sich zusammengestürzt zu sein. Inori soll indes zu alt und nicht talentiert genug sein, um diesen Weg erfolgreich beschreiten zu können. Eines schicksalhaften Tages kreuzen sich ihre Wege und gemeinsam könnte das Mentor-Schülerin-Duo endlich den langersehnten Erfolg erreichen.

Der Sport-Anime entsteht im Studio ENGI („The Detective is Already Dead“), einer Tochterfirma der Kadokawa Corporation, an deren Übernahme Sony interessiert ist. Als Regisseur fungiert Yasutaka Yamamoto („Noblesse“). Das Drehbuch stammt von Jukki Hanada („Steins; Gate“), während Chinatsu Kameyama („Little Witch Academia“) für das Charakterdesign zuständig ist.

Kleiner Haken: Die Regionen, in denen die Anime-Serie bei Disney+ im Simulcast (japanische Originalversion mit Untertiteln) laufen wird, sind noch nicht bekannt.

Disney-Plus-Anime Nr. 5: Wandance

Start: 2025

Oberschüler Kaboku Kotani will sich ruhig verhalten und möglichst keine Aufmerksamkeit erregen. Es fällt ihm ohnehin schwer genug, als Stotterer seinen Alltag zu bestreiten. Als er eines Tages die Erstklässlerin Hikari Wanda beim Tanzen beobachtet, beginnt er nachzudenken. Womöglich könnte auch er eine solche Art der Freiheit erlangen? Um eine Antwort auf diese Frage zu finden und Hikari näher zu kommen, tritt Kaboku dem Tanzclub der Schule bei.

Und noch ein Sport-Anime! „Wandance“ basiert auf einer gleichnamigen Manga-Reihe, die von Kodansha vertrieben wird. Die Anime-Serie entsteht bei Madhouse („Frieren – Nach dem Ende der Reise“) in Zusammenarbeit mit Cyclone Graphics Inc. („Drifters“, Opening Animation). Die bekannte Choreographin und Tänzerin Rie Hata, die vor allem mit japanischen und koreanischen Künstlern zusammengearbeitet hat, ist als Producer für die Tanzszenen verantwortlich.

Disney-Plus-Anime Nr. 6: Go! Go! Loser Ranger! Staffel 2

Start: Januar 2025

Vor mehreren Jahren haben die Divine Dragon Rangers die Menschheit vor gefährlichen Aliens gerettet. Obwohl es noch immer zu Angriffen kommt, weiß die Öffentlichkeit nicht, dass es sich hierbei lediglich um inszenierte Schaukämpfe handelt. Tatsächlich haben die Superhelden die Aliens schon vor Jahren besiegt und versklavt. Ein Mitglied der außerirdischen Angreifer will daran jedoch etwas ändern und die Divine Dragon Rangers stürzen.

Nach dem Erfolg der 1. Staffel von „Go! Go! Loser Ranger!“ folgte schnell die offizielle Ankündigung einer Season 2, die schon in den Startlöchern steht. Der düstere Superhelden-Anime, dessen Manga-Vorlage im „Weekly Shōnen Magazine“ des Kodansha-Verlags erscheint, entsteht im Studio Yostar Pictures („Arknights: Perish in Frost“). Regie führt Keiichi Satou („Tiger & Bunny“) nach einem Drehbuch von Keiichirou Oochi („Bakuman“).

Freut ihr euch auf die neuen Anime-Serien, die Disney+ für 2025 angekündigt hat?

