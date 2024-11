PS5 & PS4: Darktide, Soul Reaver und mehr – Spiele, die bei PSN-Vorbestellern hoch im Kurs stehen

Allzu große Blockbuster kommen in den nächsten Wochen nicht auf den Markt, was die neusten Charts der erfolgreichsten Vorbestellungen im PlayStaton-Store etwas durchmischter wirken lässt. Allerdings hat das restliche Jahr noch etwas in petto.

Angeführt wird die Liste der momentan erfolgreichsten Vorbestellungen von der „Imperial Edition“ von „Warhammer 40,000: Darktide“. Vorbesteller profitieren unter bestimmten Bedingungen zweifach: Einerseits gibt es für frühe Käufer einen sechstägigen Early Access, sodass sie am 27. November 2024 loslegen können.

Mitglieder von PlayStation Plus (derzeit im Sale) wiederum können bis zum 3. Dezember 2024 15 Prozent sparen und zahlen am Ende 50,99 statt 59,99 Euro. Auch die Standardversion des Spiels ist in den Charts vertreten. Erwähnenswert: „Warhammer 40,000 Darktide“ wird mit PS5-Pro-Support auf den Markt gebracht.

Remaster sind weiterhin beliebt

„Legacy of Kain: Soul Reaver 1 und 2 Remastered“ sichert sich ebenfalls einen Platz auf dem Treppchen. Die überarbeitete Sammel-Edition der Klassiker, die für 29,99 Euro erhältlich ist, richtet sich nicht zuletzt an Nostalgiker. Weiter unten ist zudem „Tomb Raider 4-6 Remastered“ vertreten.

Gleichzeitig erweckt das „Wuthering Waves Erweckungspaket“ mit einem Einstiegspreis von 9,99 Euro Interesse. Das Spiel selbst ist als Free-to-Play-Titel konzipiert und startet Anfang des kommenden Jahres.

Bei „Monster Hunter Wilds“ zeigt sich hinsichtlich der Editionen Vielfalt: Mit drei unterschiedlichen Editionen – Premium-Deluxe (119,99 Euro), Deluxe (99,99 Euro) und Standard (79,99 Euro) – bietet der Titel für verschiedene Budgets Optionen. Die umfangreichsten Versionen rangieren dabei höher in der Liste.

Ein weiteres Spiel der Charts ist „Dynasty Warriors Origins“, das mit zwei Versionen vertreten ist. Während die Digital Deluxe Edition für 94,99 Euro einen höheren Platz einnimmt und mehr Inhalte bietet, folgt die Standardversion für 79,99 Euro. Für Spieler, die zunächst hineinschnuppern wollen: In der vergangenen Woche wurde eine PS5-Demo von „Dynasty Warriors Origins“ veröffentlicht.

Auch „Sniper Elite Resistance“ verzeichnet mit der Deluxe Edition (89,99 Euro) und der Standardversion (59,99 Euro) eine ähnliche Struktur. Komplettiert wird die Liste durch weitere namhafte Titel wie „Kingdom Come Deliverance 2“ in der Gold-Edition (89,99 Euro) und die Gründer-Edition von „Sid Meier’s Civilization 7“ (129,99 Euro).

Das sind laut Sony die derzeit „meistverkauften Vorbestellungen“ im PlayStation-Store:

Warhammer 40,000 Darktide – Imperial Edition (59,99 Euro) Legacy of Kain Soul Reaver 1 und 2 Remastered (29,99 Euro) Wuthering Waves Erweckungspaket Vorverkaufspaket (9,99 Euro) Monster Hunter Wilds Premium-Deluxe-Edition (119,99 Euro) Monster Hunter Wilds (79,99 Euro) Warhammer 40,000 Darktide (39,99 Euro) Dynasty Warriors Origins Digital Deluxe Edition (94,99 Euro) Sniper Elite Resistance Deluxe Edition (89,99 Euro) Dynasty Warriors Origins (79,99 Euro) Infinity Nikki Vorbestellerpaket (9,99 Euro) Fairy Tail 2 Ultimate Edition (129,99 Euro) Kingdom Come Deliverance 2 Gold Edition (89,99 Euro) Sniper Elite Resistance (59,99 Euro) Tomb Raider 4-6 Remastered (29,99 Euro) Sid Meier’s Civilization 7 Gründer Edition (129,99 Euro) UFL Starter Pack (14,99 Euro) Monster Hunter Wilds Deluxe-Edition (99,99 Euro) Skydance’s Behemoth (39,99 Euro) Atomfall Deluxe Edition (79,99 Euro) Tales of Graces f Remastered Deluxe Edition (59,99 Euro)

Die Vorbesteller-Charts bieten eine Vorschau auf das, was künftig gespielt wird. Aber wie üblich gilt: Relevanter sind die tatsächlichen Verkäufe zum und nach dem Launch. Welche Games im vergangenen Monat gefragt waren, verraten die hier verlinkten PSN-Charts von Oktober 2024.

