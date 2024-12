Dragon Age The Veilguard: PS5-Version kurz nach Launch zum Schnäppchenpreis

Dragon Age The Veilguard:

Im Rahmen des endenden Black-Friday-Sales gibt es auf Amazon ein besonderes Angebot für Fans des Rollenspielgenres. Das erst am 31. Oktober 2024 veröffentlichte “Dragon Age: The Veilguard” ist aktuell zum Tiefstpreis zu haben.

Der Versandhändler verlangt nur 44,99 Euro, was einer Ersparnis von 44 Prozent bzw. satten 35 Euro entspricht. Da es ein Black-Friday-Angebot ist, könnte der Preis in Kürze wieder steigen. Nachfolgend gelangt ihr direkt zum Angebot:

Das Angebot gilt sowohl für die PS5- als auch die Xbox Series X-Version und läuft bei Amazon voraussichtlich bis Mitternacht. Unklar ist, ob der Betrag nach dem Black-Friday-Sale aufrechterhalten bleibt.

Dragon Age: The Veilguard kommt auf solide Wertungen

„Dragon Age: The Veilguard“ wurde von BioWare entwickelt und von Electronic Arts veröffentlicht. Spieler tauchen dabei erneut in die Welt von Thedas ein, einem Schauplatz voller Konflikte, Magie und Abenteuer. Als Protagonist Rook schließen sich die Spieler einer Gruppe namens Schleierwacht an, um die Welt vor zwei entfesselten Göttern zu retten.

Im PlayStation Network erzielt “Dragon Age: The Veilguard” eine durchschnittliche Bewertung von 4,12 von 5 Sternen basierend auf 9.759 Rezensionen. Auf Metacritic kommt die PS5-Version auf einen Metascore von 82.

TSA etwa lobte das Spiel mit den Worten: „The Veilguard ist ein wunderschön aussehendes und sehr unterhaltsames Spiel und eine schöne Rückkehr zu einem RPG mit mehr Fokus, das sowohl Dragon Age als Serie als auch Bioware gerecht wird.“

Noisy Pixel bewertet das Spiel ebenfalls positiv und hebt besonders die Charaktere und die Handlung hervor: „Das Spiel bietet eine der besten Besetzungen, die das Studio jemals geschaffen hat, eine fesselnde Handlung und Antworten auf viele lange offene Fragen sowie das beste Kampfsystem in der Geschichte von BioWare.“

Erste Marktperformance von Drageon Age: The Veilguard

Die Verkaufszahlen in den USA spiegeln einen soliden Start wider. Laut Circana erreichte das Rollenspiel im Oktober Platz sechs der Software-Charts.

Analyst Mat Piscatella wies jedoch darauf hin, dass nur die ersten drei Verkaufstage nach Veröffentlichung in die Erhebung einflossen. Die vollständige Leistung werde sich erst in den kommenden Wochen zeigen.

Unsere Meldung dazu liefert weitere Details:

Im PlayStation-Store erhielt “Dragon Age: The Veilguard” noch keinen Rabatt, dafür aber zahlreiche andere Spiele. So ging heute ein umfangreicher 30th-Anniversary-Sale an den Start, zu dem ihr hier weitere Informationen findet.

