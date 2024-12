PlayStation-Adventskalender 2024: Tag 12 mit PS5 Pro und PS Plus Premium

Am 12. Tag des PlayStation-Adventskalenders 2024 warten erneut Preise auf die Teilnehmer. Neben einer PS5 Pro gehören ein Jahr PS Plus Premium und ein digitaler Avatar zu den Gewinnen.

Sony setzt auch am zwölften Tag des PlayStation-Adventskalenders auf eine Kombination aus Gewinnen und einem nostalgischen Blick in die Geschichte der Konsolensparte. Und am heutigen Freitag gibt es einen Gewinn, auf den viele Spieler seit Tagen gewartet haben dürften. Die neuste Hardware innerhalb der PlayStation-Sparte ist dabei.

PS5 Pro im Wert von 800 Euro

Im Mittelpunkt des heutigen Türchens steht die PS5 Pro, die als Hauptpreis verlost wird. Begleitet wird diese durch ein Jahresabonnement für PS Plus Premium, das den Nebenpreis darstellt. Teilnehmer können sich zudem über einen Sofortpreis freuen: den digitalen Avatar “Golem” für das PlayStation Network.

Die Preise in der Übersicht:

Hauptpreis: PS5 Pro

PS5 Pro Nebenpreis: 12 Monate PS Plus Premium

12 Monate PS Plus Premium Sofortpreis: Golem als PSN-Avatar

Die Teilnahme am PlayStation-Adventskalender erfordert Credits, die Spieler durch verschiedene Aktivitäten wie tägliches Einloggen, das Lösen von Quizfragen oder das Sammeln von PlayStation-Trophäen verdienen können. Die Gewinner werden täglich um 20:15 Uhr live auf PlayStation-Kanälen wie Instagram und Twitch bekannt gegeben und zusätzlich per E-Mail benachrichtigt.

Nachfolgend gelangt ihr direkt zum PlayStation-Adventskalender 2024:

Rückblick auf das Jahr 2005

2005 markierte mit der Veröffentlichung von „God of War“ ein bedeutendes Jahr in der PlayStation-Geschichte. Der von Santa Monica Studio entwickelte Titel führte die Spieler in eine mythische Welt, in der Kratos, ein ehemaliger spartanischer Heerführer, auf einem Rachefeldzug gegen die griechischen Götter war. Das Spiel wurde zum Grundstein einer erfolgreichen Reihe, die zuletzt mit „God of War Ragnarök“ (2022) fortgesetzt wurde.

Ein weiteres Projekt aus 2005 war das Partyspiel „Buzz!“, das unzählige Gaming-Abende bereichert haben dürfte. Mit speziellen Buzzern konnten Spieler in Quizduellen gegeneinander antreten. Verschiedene Themenkategorien sorgten für Abwechslung.

Ebenfalls wird von Sony im Rückblick “Destroy All Humans!” hervorgehoben. In der Rolle des bösen Außerirdischen Crypto-137 sorgten Spieler für Chaos auf der Erde der 50er Jahre.

Der PlayStation-Adventskalender 2024 bietet bis Weihnachten täglich neue Preise und Rückblicke auf die Geschichte der Sony-Konsolen und deren Spiele. Für die Teilnahme wird ein aktives PlayStation-Konto benötigt. Informationen zum im Handel erhältlichen PlayStation-Kalender gibt es hier.

