BAFTA Awards 2024: Longlist vorgestellt – Allerdings ohne Shadow of the Erdtree

Mit der Ankündigung, den "Shadow of the Erdtree"-DLC zu "Elden Ring" zur Wahl des besten Spiels des Jahres 2024 zuzulassen, sorgte das Team hinter den The Game Awards für reichlich Diskussionen. Einen anderen Weg geht im Rahmen ihrer Awards die BAFTA.

In den letzten Wochen wurde eine Entscheidung der Verantwortlichen hinter den The Game Awards von den Spielern hitzig diskutiert. Im Detail geht es um die Tatsache, dass mit „Elden Ring: Shadow of the Erdtree“ ein DLC an der Wahl des Game of the Year teilnimmt.

Eine Ankündigung, mit der sich nicht alle arrangieren konnten. Einen anderen Weg gehen die Veranstalter der jährlichen BAFTA Awards, die in dieser Woche die Longlist für die möglichen Nominierten für das Jahr 2024 vorstellten. Wie bekannt gegeben wurde, wird auf der Longlist zum besten Spiel des Jahres auch zukünftig kein DLC oder Add-on zu finden sein.

Stattdessen werden Erweiterungen wie „Shadow of the Erdtree“ im Rahmen der „Evolving Game“-Kategorie berücksichtigt.

So begründet die BAFTA ihre Entscheidung

Eine Entscheidung, die ein Sprecher der BAFTA (Britische Akademie der Film- und Fernsehkunst) gegenüber Eurogamer wie folgt kommentierte: „Unsere Kategorie ‚Bestes Spiel‘ würdigt speziell vollständige Spiele, die im vergangenen Jahr zum ersten Mal erschienen. DLC sowie andere Updates und Verbesserungen zu Spielen, die ursprünglich vor dem 25. November 2023 veröffentlicht wurden, werden in unserer Kategorie ‚Evolving Game‘ berücksichtigt.“

Gesondert behandeln die Jurys zudem Remaster und Remakes. Während die BAFTA Remaster komplett von ihren Awards ausschließt, werden vollständige Remakes lediglich in ausgewählten Kategorien zugelassen. Allerdings nicht für die Auszeichnung des besten Spiels des Jahres.

Die Mitglieder der BAFTA werden ab Januar über die finalen Nominierten für das beste Spiel des Jahres 2024 und das beste britische Spiel des Jahres 2024 beraten. Für die anderen Kategorien und damit verbundenen Auszeichnungen wird eine erfahrene Fachjury verantwortlich sein. Die finalen Nominierungen gibt die BAFTA am 4. März 2025 bekannt.

Nach den Nominierungen stimmen die BAFTA-Mitglieder über die Gewinner in den Kategorien „Bestes Spiel“ und „Bestes britisches Spiel“ ab. Die Fachjurys übernehmen die Abstimmungen der anderen Awards.

In diesem Jahr setzt sich die Longlist für die möglichen Nominierungen aus 58 Spielen zusammen, die für einen der 17 BAFTA Awards in Frage kommen. Die komplette Liste mit diversen Hochkarätern des Jahres 2024 findet ihr hier.

Die Longlist für das beste Spiel des Jahres 2024 sieht wie folgt aus.

BAFTA Awards: Die Longlist für das Game of the Year 2024

Animal Well

Astro Bot

Balatro

Black Myth: Wukong

Call of Duty: Black Ops 6

Helldivers 2

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

Metaphor: ReFantazio

Thank Goodness You’re Here!

Warhammer 40,000: Space Marine 2

Weitere Meldungen zu BAFTA Awards 2024, Elden Ring.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren