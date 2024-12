Dead Space 4: Serienschöpfer schlug EA einen Nachfolger vor – Wie reagierte der Publisher?

Wie Serienschöpfer Glen Schofield in einem Interview verriet, reichte er in diesem Jahr einen Pitch zu einem möglichen "Dead Space 4" bei Electronic Arts ein. Doch wie reagierte der Publisher auf diesen Vorschlag?

Anfang 2023 kehrte die Horror-Serie „Dead Space“ in Form eines von EA Motive entwickelten Remakes auf den PC und die aktuellen Konsolen zurück. Anschließend machten zwar immer wieder Gerüchte um ein mögliches Remake zu „Dead Space 2“ die Runde, konkret wurde es jedoch nie.

Doch wie stehen eigentlich die Chancen auf einen echten Nachfolger? Dieser Frage stellten sich im Interview mit „Dan Allen Gaming“ die kreativen Köpfe hinter dem originalen „Dead Space“ aus dem Jahr 2008. Im Detail sprachen Serienschöpfer Glen Schofield, Creative Director Bret Robbins und Animation Director Christopher Stone über die Zukunft der Reihe.

Wie Schofield enthüllte, reichte das Trio in diesem Jahr einen Pitch für ein mögliches „Dead Space 4“ ein. Allerdings fiel die Reaktion von Electronic Arts nicht aus wie erhofft.

EA lehnte den Nachfolger ab

„Wir haben es tatsächlich versucht. Wisst ihr, wir drei, ja, wir haben es mit einem Dead Space 4 versucht“, sagte Schofield. Stone fügte hinzu: „Wir haben alle drei da gesessen und wollten es machen.“

Laut Schofield zeigten die Verantwortlichen von Electronic Arts jedoch wenig Interesse an dem Projekt und lehnten den Pitch zu einem „Dead Space 4“ höflich aber bestimmt ab.

Schofield weiter: „Lass uns das nicht zu sehr vertiefen. Sie haben einfach gesagt: ‚Nein, wir sind im Moment nicht interessiert, wir schätzen es, bla bla bla‘. Lasst euch sagen, dass wir wissen, mit wem wir sprechen müssen. Also haben wir es nicht weiter verfolgt und ihre Meinung respektiert. Sie kennen ihre Zahlen, was sie liefern müssen und all das.“

„Die Branche befindet sich gerade in einer seltsamen Phase“, merkte Stone an „Die Leute sind wirklich zögerlich, Risiken einzugehen. Also muss man das mit einer gewissen Gelassenheit sehen. Wer weiß, vielleicht passiert das eines Tages. Ich denke, wir würden es alle gerne machen.“

Liegt die Serie aufgrund der Verkaufszahlen des Remakes auf Eis?

Sollte sich jemals die Gelegenheit ergeben, an einem „Dead Space 4“ arbeiten zu können, wären laut Schofield ausreichen Ideen und Konzepte vorhanden, um das Projekt zu realisieren. Ob es dazu jemals kommen wird, bleibt allerdings abzuwarten.

Im April berichtete Bloomberg nämlich, dass ein neues „Dead Space“ nach den positiven Reaktionen auf das Remake zum ersten Teil ein Thema war, das Electronic Arts und EA Motive intern diskutierten.

Allerdings soll sich das Anfang 2023 veröffentlichte Remake trotz der positiven Wertungen unter den internen Erwartungen verkauft haben. Dies wiederum führte laut Bloomberg dazu, dass sich die Verantwortlichen von Electronic Arts dazu entschieden, die „Dead Space“-Reihe auf unbestimmte Zeit auf Eis zu legen.

Aktuell arbeitet EA Motive zusammen mit anderen Studios wie DICE oder Criterion Games am nächsten Ableger der „Battlefield“-Reihe.

Weitere Meldungen zu Dead Space 4.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren