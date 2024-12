Sonys Spider-Man Universe: Presse ist schuld am Versagen von Kraven & Co.

In den vergangenen Jahren legten gleich mehrere Marvel-Abenteuer eine krasse Bruchlandung an den Kinokassen hin. Doch zumindest wenn es nach Sony Pictures geht, liegt die Schuld nicht etwa an den Filmen selbst.

Erst vor etwa zwei Wochen feierte der neue Marvel-Film „Kraven the Hunter“ seine Premiere in den Kinos. Doch obwohl Sony Pictures vorher kräftig die Werbetrommel gerührt und sogar die ersten acht Minuten des Superhelden-Blockbusters veröffentlicht hatte, entpuppte er sich als großer Flop.

In den USA spülte der Film an seinem Startwochenende lediglich etwas mehr als elf Millionen Dollar ein, was einen der schwächsten Starts des Jahres darstellte. Doch lag es tatsächlich an der angeblich miesen Qualität?

Wer hat Schuld am Marvel-Desaster?

„Kraven the Hunter“ war beileibe nicht der erste große Marvel-Flop in den vergangenen Jahren. Abgesehen von der halbwegs erfolgreichen „Venom“-Trilogie waren nahezu alle Filme aus Sonys Spider-Man Universe (SSU) absolute Rohrkrepierer. Sowohl „Madame Web“ als auch „Morbius“ waren jeweils mit großen Hoffnungen an den Kinokassen gestartet, jedoch allesamt eine heftige Enttäuschung. Wenn es nach Sony Pictures geht, lag dies jedoch nicht einzig und allein an der Qualität der Filme.

Vor kurzem meldete sich Geschäftsführer Tony Vinciquerra bei einem Interview mit der Los Angeles Times zu Wort. Dieser machte im Verlauf des Gesprächs mehrfach deutlich, dass die Schuld am schlechten Abschneiden der SSU-Filme bei der viel zu kritisch eingestellten Presse zu suchen sei.

„Madame Web schmierte in den Kinos ab, weil die Presse ihn geradezu gekreuzigt hat. Es war kein schlechter Film, bei Netflix lief es für ihn großartig“, erklärte Vinciquerra. „Aus irgendeinem Grund hatte die Presse entschieden, dass sie nicht wollten, dass wir Filme aus Kraven und Madame Web machen. Die Kritiker haben sie regelrecht zerstört.“

Und weiter: „Sie hatten das auch mit Venom gemacht. Doch die Zuschauer haben Venom geliebt und Venom zu einem großen Erfolg gemacht. Das sind keine schrecklichen Filme. Sie wurden lediglich durch die Kritiken der Presse zerstört – aus welchem Grund auch immer.“

Wie geht es im SSU weiter?

Ob Tony Vinciquerra mit seinen Aussagen richtig liegt, dürfte in der näheren Zukunft sicherlich für einige hitzige Diskussionen sorgen. Dafür bleibt prinzipiell sehr viel Zeit, denn weitere Filme aus dem Franchise wird es vorläufig nicht geben. Aktuellen Berichten zufolge will Sony Pictures die Aktivitäten rund um das SSU erstmal auf Eis legen und sich anderen Projekten zuwenden.

Dazu dürfte nicht nur der große Blockbuster „Spider-Man 4“ mit Hollywood-Star Tom Holland zählen, sondern auch der mit Spannung erwartete Animationsfilm „Spider-Man: Beyond the Spider-Verse“.

Weitere Meldungen zu Kraven the Hunter, Marvel.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren