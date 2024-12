PlayStation Portal: Nutzung erreicht zu später Stunde ihren Höhepunkt

Nach einer zunächst skeptischen Aufnahme durch die Gaming-Community hat sich PlayStation Portal zu einem Verkaufserfolg entwickelt. Das Gerät, das als Ergänzung zur PS5 dient, ist regelmäßig in den Zubehör-Verkaufscharts zu finden und übertraf laut Sony sogar die internen Erwartungen.

PlayStation Portal ermöglicht es, Spiele von der PS5 auf einen kleineren Bildschirm zu streamen oder Inhalte aus der Cloud zu nutzen – letzteres zunächst nur in einer Betaphase.

Wann wird PlayStation Portal am meisten genutzt?

Hiromi Wakai, Vizepräsidentin für Produktmanagement bei Sony Interactive Entertainment, hat Nutzungsstatistiken für PS5 und PS Portal veröffentlicht. Demnach wird der Handheld am häufigsten um 21 Uhr genutzt. Dies ist eine Stunde später als der Spitzenzeitpunkt für reine PS5-Nutzer, der um 20 Uhr liegt.

„Es könnte auf Szenarien hindeuten, in denen Benutzer zuerst auf der Konsole spielen und dann später zu PS Portal wechseln, um in einem anderen Raum zu spielen – dank der Eigenschaften von PS Portal wie der Möglichkeit, in einem anderen Raum zu spielen -, während ihre Familie den Fernseher benutzt“, so Hiromi Wakai gegenüber Gamefile im Wortlaut.

Interessant ist auch eine andere Statistik: Besitzer von PS Portal neigen dazu, mehr Zeit mit Videospielen zu verbringen als Personen, die kein solches Gerät haben. Es ist zwar anzunehmen, dass Käufer eines PS Portals generell ein höheres Engagement mitbringen, jedoch belegen Daten eindeutig eine intensivere Gaming-Nutzung dieser Zielgruppe.

PlayStation Portal um Cloud-Gaming erweitert

Bis zur Freischaltung des Cloud-Gamings war die Nutzung von PS5-Spielen in Räumen jenseits der Konsole der primäre Zweck von PlayStation Portal. Das Gerät setzte zwingend eine PS5 voraus, auf der die Spiele berechnet werden. Allerdings ist die Nutzung auch ohne Cloud außerhalb der eigenen vier Wände möglich, sofern die Internetverbindung mitspielt.

Es ist eine Voraussetzung, die auch für das neue Cloud-Gaming gilt:

Während der Markteinführung im November 2023 wurde PlayStation Portal zwar als Nischenprodukt eingestuft, war jedoch schnell bei vielen Händlern ausverkauft. Die Nachfrage könnte Sony dazu veranlassen, die Strategie für tragbare Gaming-Geräte zu überdenken.

Es kursieren längst Gerüchte, dass das Unternehmen hinter der PlayStation an einem eigenständigen Gerät arbeitet, das PS5-Spiele in tragbarem Format ermöglicht. Ob diese Pläne umgesetzt werden, bleibt abzuwarten. Doch PlayStation Portal – und vor allem der Erfolg von Nintendos Switch – zeigen, dass der Bedarf für flexiblere Gaming-Lösungen vorhanden ist.

Microsoft wiederum hat Arbeiten an einem Xbox-Handheld bestätigt:

Nintendo ist einen Schritt weiter: Nach dem riesigen Erfolg der Switch steht das Unternehmen vor der Ankündigung der nächsten Hardware, zu der es in den vergangenen Wochen mehrere Leaks gab. Analysten gehen von einer Ankündigung der Switch 2 Anfang des kommenden Jahres aus. Letztlich könnten Handhelds das nächste große Schlachtfeld der Branche werden.

