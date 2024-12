Switch 2: Angeblich so stark wie PS4 Pro – aber mit einem Haken

Die ganze Gaming-Welt scheint gespannt auf Nintendo zu schauen, die den Nachfolger der enorm erfolgreichen Nintendo Switch bald ankündigen wollen. Laut dem Präsidenten Shuntaro Furukawa soll die vermeintliche Nintendo Switch 2 bis zum 31. März 2025 enthüllt werden.

Offizielle Details zu der kommenden Konsole gibt es bislang nur wenige. Einem neuen Gerücht nach, das jedoch mit Vorsicht zu genießen ist, soll die Nintendo Switch 2 einen satten Sprung machen und ihre Leistung mit der der PlayStation 4 Pro vergleichbar sein. Allerdings nur, wenn die Nutzer im Dock-Modus spielen.

Leistung auch bei Nintendo Switch ein Problem

Dem neuen Gerücht zufolge, das momentan in den Sozialen Medien die Runde macht, sei die Nintendo Switch 2 mit der Power der PS4 Pro ausgestattet – im Dock-Modus. Spielen die Nutzer jedoch im Handheld-Modus, soll die Leistung signifikant absacken. Angeblich soll die Leistung in diesem Modus nah an die Basis-PS4 kommen, die ursprünglich 2013 veröffentlicht wurde.

Die aktuelle Nintendo Switch ist von ihrer Leistung her etwa mit der PlayStation 3 vergleichbar. Allerdings kommt die kleine Hybridkonsole bei einigen Spielen an ihre Grenzen. Spieler dürften etwa Stotterer bei den „The Legend of Zelda“-Titeln kennen. Auch gab es mehrfach Probleme bei Third-Party-Portierungen, die auf der Nintendo Switch nicht so aussahen, wie sie sollten.

Dies tat dem Erfolg der Nintendo Switch jedoch keinen Abbruch. Wie Nintendo noch im November angab, konnte sich das Gerät seit der Einführung in 2017 über 146 Millionen Mal verkaufen.

Analysten erwarten baldige Ankündigung

In den letzten Tagen erreichten uns vermehrt Leaks zu dem angeblichen Design der Nintendo Switch 2. Dies soll auch Nintendo dazu bewegen, die Konsole so schnell wie möglich offiziell anzukündigen, meint zumindest der Branchenanalyst Serkan Toto.

Weitere Analysten attestieren der Nintendo Switch 2 schon jetzt einen Erfolg. Erste Marktforscher-Studien gehen von bis zu 90 Millionen verkaufter Exemplare bis Ende 2028 aus.

Quelle: Forbes

Weitere Meldungen zu Nintendo Switch 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren