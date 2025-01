PS5: Emulator für PS3-Spiele? Entwickler äußern sich

PS3-Klassiker lassen sich aktuell nur via Cloud-Streaming auf der PlayStation 5 abspielen. Doch wie steht es um einen möglichen Emulator für PS3-Spiele? Dazu äußerte sich nun ein Entwickler.

Abonnenten von PS Plus Premium können auf der PS5 auf einen umfangreichen Klassiker-Katalog zurückgreifen. Doch während PS1- und PS2-Titel emuliert werden, stehen die PS3-Spiele nur via Cloud-Streaming auf der PlayStation 5 bereit. Implicit Conversions hatte in der Vergangenheit bereits mehrere PlayStation-Klassiker für die PS4 und PS5 umgesetzt. Nun äußerten sich die Entwickler zu einem möglichen PS3-Emulator.

Entwickler „träumt“ von PS3-Emulator

Wie Implicit Conversions auf der eigenen Webseite bekannt gegeben hat, „träume“ man aktuell davon, seinem Syrup-Emulator eine Unterstützung für PS3-Spiele zu spendieren. Allerdings scheinen die Entwickler mit ihrem Vorhaben noch am Anfang zu stehen. Der Roadmap zufolge wird der PS3-Emulator derzeit noch „erforscht und als Prototyp entwickelt.“ Dementsprechend lässt sich auch noch nicht ausschließen, ob PS3-Spiele überhaupt auf der PS5 emuliert werden können.

Aber allein die Tatsache, dass man einen möglichen PS3-Emulator erforsche, dürfte für Retro-Fans ein Grund zur Freude sein. Schließlich bot die PlayStation 3 seinerzeit zahlreiche Hits wie beispielsweise „inFamous“ oder „Killzone 2“. Allerdings ist die PS3-Konsole auch für ihre komplizierte Architektur bekannt, sodass sich eine fehlerfreie Emulation nur schwierig umsetzen lässt. PC-basierte PS3-Emulatoren sind zwar verfügbar, bieten allerdings nicht die nötige Qualität für eine kommerzielle Nutzung.

Fans würden sich über PS3-Spiele freuen

Auch wenn es kein einfaches Unterfangen ist, scheint ein PS3-Emulator für die PS5 durchaus im Bereich des Möglichen zu liegen. Entwickler Implicit Conversions dürfte zudem über die nötige Expertise verfügen. So setzte das Studio zuletzt auch das NES-Spiel „Micro Mages“ für die PS5 und PS4 um. Und auch Sony würde von einem PS3-Emulator profitieren, da der Klassiker-Katalog um zahlreiche Spiele erweitert werden könnte.

Die Retro-Fans würden sich in jedem Fall freuen: „Ich bitte darum“, lässt ein Spieler auf Reddit kurz und knapp verlauten. An anderer Stelle heißt es: „Ich würde mich riesig über ein paar PS3-Spiele freuen.“ Doch die Spieler bringen auch ihre Skepsis zum Ausdruck: „Die größte Hürde für die PS3-Emulation sind die langsam getakteten Zen-2-CPU-Kerne.“ Andere spekulieren sogar, ob Sony nicht „darauf wartet, PS3-Emulation als Verkaufsargument für die PS6 zu nutzen.“

