Switch 2: Naht die offizielle Enthüllung? Zubehörhersteller liefert möglichen Hinweis

Nur kurz, nachdem es Ende 2024 zu einem möglichen größeren Leak zur Switch 2 kam, meldete sich der Branchenanalyst Serkan Toto zu Wort. Laut Toko sei damit zu rechnen, dass es Nintendo nach dem potenziellen Leak nun darum geht, so schnell wie möglich über das neue System zu sprechen.

Während sich der japanische Traditionshersteller mit einem konkreten Termin für die offizielle Enthüllung der Switch 2 weiterhin zurückhält, könnten sich die Hinweise auf eine nahende Präsentation in diesen Tagen verdichten. Für die neuesten Spekulationen um die Vorstellung der Switch 2 sorgte der Zubehörhersteller Genki.

Wie Genki ankündigte, wird das Unternehmen auf der CES 2025 (7. bis 11. Januar) in Las Vegas zugegen sein und ausführlich über seine kommenden Produkte sprechen.

Genki verspricht Neuigkeiten zu Switch 2-Zubehör

Im Rahmen der Ankündigung hebt der Zubehörhersteller explizit die Switch 2 hervor. Laut Genki geht es auf der CES 2025 um Produkte, die das Unternehmen speziell für die Switch 2 entwickelte, sowie um Informationen zu Genkis Plänen mit der neuen Hardware von Nintendo.

In der Vergangenheit veröffentlichte Genki bereits diverses Zubehör zur originalen Switch. Darunter einen Bluetooth-Adapter oder diverse Ersatzlösungen zur Docking-Station der Switch.

Schnell spekulierte die Community natürlich, dass die Ankündigung von Genki darauf hindeuten könnte, dass Nintendo die Switch 2 in Kürze endlich enthüllen könnte. Die Verantwortlichen von Nintendo kommentieren Gerüchte dieser Art traditionell nicht.

Daher wissen wir auch weiterhin nur, dass die offizielle Ankündigung der Switch 2 im Laufe des Geschäftsjahres 2024/2025 erfolgt. Dies bedeutet, dass wir bis spätestens Ende März mit den ersten konkreten Details zur Switch 2 versorgt werden.

Gerüchte zur Leistungsfähigkeit des neuen Nintendo-Systems

Das Jahr 2024 ging mit diversen unbestätigten Berichten zur Switch 2 zu Ende. Unter anderem erreichte uns kürzlich das Gerücht, dass sich die neue Nintendo-Konsole leistungstechnisch auf dem Niveau der PS4 Pro bewegen könnte. Zumindest dann, wenn ihr das System in der Docked-Version verwendet.

Laut Tom Warren von The Verge können wir dieses Gerücht jedoch guten Gewissens ignorieren. Warren dazu: „Es gibt so viele Gerüchte über die Switch 2. Aber das lustigste ist, dass sie so leistungsstark sein soll wie eine PS4 Pro.“

Auch der Start ins neue Jahr wurde uns mit Gerüchten zur Switch 2 versüßt. So tauchte kürzlich ein Patent von Nintendo auf, das andeutet, dass das japanische Unternehmen beim Nachfolger der Switch auf eine DLSS-ähnliche Lösung zur Hochskalierung von Spielen setzen könnte.

Durch die beschriebene KI-Upscaling-Lösung wäre es möglich, grafisch aufwändigere Spiele auf einem System wie der Switch 2 zu realisieren und gleichzeitig die Größe der Titel zu reduzieren. Bei einem Speicherformat wie den von der Switch verwendeten Cartridges ein nicht zu unterschätzender Kostenfaktor.

Alle weiteren wichtigen Infos aus dem neuen Patent von Nintendo haben wir hier für euch zusammengefasst.

