Xbox: Neuer Controller im DualSense-Design angekündigt

Der Peripheriehersteller Hyperkin präsentiert auf der CES 2025 einen neuen Controller für Xbox und PC. Das Modell orientiert sich optisch und ergonomisch offensichtlich am DualSense der PS5.

Im Rahmen der CES 2025 hat Hyperkin den Controller „The Competitor“ vorgestellt – mit einem Design, das an den DualSense der PS5 erinnert. Der Controller richtet sich speziell an wettbewerbsorientierte Spieler und ist kompatibel mit Xbox Series X/S, Xbox One und PC.

Hall-Effekt-Sticks sollen für Langlebigkeit sorgen

Laut Hersteller vereint der Competitor-Controller Funktionalität und Langlebigkeit. Hier sollen vor allem die Hall-Effekt-Sticks, die dem Versprechen nach widerstandsfähiger gegen das Stickdrift-Problem sind, punkten. Auch die Trigger profitieren von dieser Technologie.

Optisch setzt Hyperkin auf eine weiß-schwarze Farbgebung und eine ergonomische Gestaltung, die an den DualSense angelehnt ist. Das Steuerkreuz ist deutlich vom PlayStation-Design inspiriert. Einige exklusive Elemente des PS5-Controllers, wie etwa das Touchpad, fehlen allerdings. Das gilt auch für das haptische Feedback und die adaptiven Trigger.

„The Competitor“ verfügt über mehrere besondere Features. Dazu zählen zwei programmierbare Rücktasten, die flexible Einsatzmöglichkeiten bieten, und eine prominent platzierte Mikrofon-Stummschalttaste zwischen den Analogsticks.

Die symmetrische Anordnung der Sticks ist für einen Xbox-Controller eher unüblich, was dem Modell auf dem Xbox-Markt ein Alleinstellungsmerkmal verleihen dürfte.

Ein genaues Veröffentlichungsdatum sowie der Preis des neuen Controllers wurden von Hyperkin bisher nicht bekannt gegeben. Erwartet wird eine Markteinführung im Laufe des Jahres. Bisher positionierte Hyperkin die Produkte im mittleren Preissegment, sodass auch bei „The Competitor“ ein wettbewerbsfähiger Preis von unter 100 Euro zu erwarten ist.

Es ist nicht der erste Controller von Hyperkin

Bereits in der Vergangenheit brachte das Unternehmen Controller wie „The Duke“ und „The Xenon“ auf den Markt, die klassische Designs mit aktuellen Plattformen vereinen. Das zuerst genannte Modell gibt es bei Amazon zum Preis von rund 50 Euro*.

„The Competitor“ erweitert dieses Portfolio nun um ein Modell, das einen Hauch PS5 in das Xbox-Leben bringt, ohne jedoch die besonderen Features des Sony-Modells zu unterstützen. Auf Reddit und Co. wird das Design mit gemischten Reaktionen diskutiert. Ein User glaubt gar, dass der 1. April in diesem Jahr vorgezogen wurde.

Nachfolgend gewährt ein Video weitere Eindrücke vom neuen Eingabegerät:

