Legacy of Kain Soul Reaver Remastered: Physischer Release & Collector’s Edition angekündigt

Auf Limited Run Games haben Sammler ab sofort die Möglichkeit, sich "Legacy of Kain: Soul Reaver 1 & 2 Remastered" in physischen Versionen zu sichern. Neben einer Standard-Version wartet dabei eine exklusive Collector's Edition mit allerlei Extras.

Im letzten Monat kehrten die beiden gefeierten Abenteuer von Raziel in Form der „Legacy of Kain: Soul Reaver 1 & 2 Remastered“ genannten Spielesammlung auf die PlayStation-Konsolen zurück.

Der Haken an der Sache: Da die Remaster lediglich in einer Download-Fassung erschienen, gingen Sammler physischer Editionen bislang leer aus. Dies wird jedoch nicht dauerhaft so bleiben. Wie Limited Run Games bekannt gab, wird sich das Unternehmen „Legacy of Kain: Soul Reaver I & II Remastered“ annehmen und das Comeback von Raziel in zwei Versionen veröffentlichen.

Neben einer klassischen physischen Ausgabe wartet zudem eine üppig ausgestattete Collector’s Edition.

Diese Inhalte bieten die physischen Versionen

Beginnen wir mit der physischen Standard-Version, die interessierte Spieler bis zum 9. Februar 2025 vorbestellen können. Die physische Fassung wird für die PS5, die Xbox-Konsolen sowie die Switch angeboten und kann für 34,99 US-Dollar vorbestellt werden. Geboten wird eine Retail-Version, die lediglich die beiden Spiele und keinerlei Extras enthält.

Vor allem die PS5-Version der Standard-Fassung scheint gefragt zu sein und ist derzeit bereits ausverkauft. Ob die PS5-Version zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal vorbestellt werden kann, bleibt abzuwarten.

Kommen wir zur Collector’s Edition. Hier sind die Vorbestellungen ebenfalls bis zum 9. Februar 2025 möglich. Die Collector’s Edition zu „Legacy of Kain: Soul Reaver 1 & 2 Remastered“ schlägt mit 149,99 US-Dollar zu Buche und umfasst zum einen natürlich die Retail-Version der beiden Remaster.

Hinzukommen die folgenden Bonusinhalte.

Die Collector’s Edition in der Übersicht:

Legacy of Kain: Soul Reaver 1 & 2 Remastered

Nummerierte Schutzhülle für Standard-Spielehülle

SteelBook

Soundtrack

Doppelseitiges Poster „Map of Nosgoth“

10-seitiger Melchiah-Mini-Comic von Bit Bot Media

Zweiteiliger 6-Zoll-Sarkophagständer & abnehmbare Replik des Soul-Reaver-Schwerts

Blockpuzzle

Kain-Medaillon aus Metall

Anstecker „Health Coil“

Kunstkarten

Die exklusive Collector’s Edtion bietet Limited Run Games für den PC, die PS5, die Switch und die Xbox-Konsolen an. Wer sich die Sammlerausgabe sichern möchte, kann sie auf der offiziellen Website von Limited Run Games vorbestellen.

Wann mit der Auslieferung der physischen Standard-Fassung sowie der Collector’s Edition zu rechnen ist, wurde noch nicht verraten.

