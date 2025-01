Tencent: Wurde von den USA als chinesisches Militärunternehmen eingestuft

Die USA haben den chinesischen Tech-Riesen Tencent auf die schwarze Liste gesetzt. Das Unternehmen gab an, dass dies keine unmittelbaren Auswirkungen habe.

Die USA haben Tencent und den Batteriehersteller CATL wegen angeblicher Verbindungen zum chinesischen Militär auf die schwarze Liste gesetzt. CATL ist ein führender Hersteller für Batterien von Elektrofahrzeugen. Das Unternehmen beliefert neben Tesla unter anderem auch Volkswagen.

Bei Tencent handelt es sich um einen wahren Unterhaltungsriesen. Das chinesische Konglomerat beschäftigt sich unter anderem in den Geschäftsfeldern Sofortnachrichtendienste, Soziale Netzwerke und Onlinemedien, ist aber auch als Entwickler und Publisher von Videospielen bekannt.

Tencent nennt die Einstufung „einen Fehler“

Wie Bloomberg berichtet, wurden Tencent und CATL von den USA auf eine Liste gesetzt, die sie als chinesische Rüstungsunternehmen klassifiziert. Diese Einstufung zieht keine rechtlichen Konsequenzen nach sich. Allerdings sei dies nicht auch gerade von Vorteil für Firmen, die weiterhin Geschäfte in den USA machen wollen.

Die schwarze Liste wird vom Pentagon gepflegt. Sie soll Unternehmen ans Licht bringen, die vom chinesischen Militär kontrolliert werden, mit ihm zusammenarbeiten oder dessen Interessen dienen. Tencent selbst gab an, dass diese Klassifizierung „eindeutig ein Fehler“ sei. Man wolle mit dem Pentagon „zusammenarbeiten, um etwaige Missverständnisse auszuräumen.“

2021 wurde schon der chinesische Hersteller Xiaomi auf die schwarze Liste gesetzt. Ein paar Monate später wurde die Einstufung jedoch wieder rückgängig gemacht.

Tencent investiert groß in den Spielemarkt

Tencent unterhält selbst einige Spieleentwickler fungiert auch als Publisher. Darüber hinaus ist das chinesische Unternehmen auch Eigentümer von Riot Games. Das Studio ist unter anderem für „League of Legends“ und „Valorant“ bekannt. Zuletzt hatte Tencent den „Destruction AllStars“-Entwickler Lucid Games übernommen.

Dazu investiert das chinesische Unternehmen jedoch auch weiter in den Spielemarkt. So hält der Unterhaltungsriese Anteile an weiteren bekannten Entwicklern und Unternehmen. Darunter fallen etwa Epic Games, Larian Studios sowie FromSoftware.

Derzeit soll Tencent mit Ubisoft Gespräche über eine Übernahme führen. Der chinesische Gigant soll an einem Kauf des strauchelnden Unternehmens interessiert sein und mehr Mitspracherecht fordern.

Quelle: Bloomberg, IGN

