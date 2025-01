Mass Effect: Shepard-Synchronsprecherin wünscht sich Original-Cast für die TV-Serie

Am N7-Day im November 2024 kündigten BioWare und Amazon eine „Mass Effect“-Serie an. Bislang sind keine konkreten Details zur Adaption bekannt, doch wenn es nach Shepard-Synchronsprecherin Jennifer Hale geht, sollte ein möglichst großer Teil des Original-Casts aus dem Spiel am Projekt beteiligt sein.

Der 7. November, auch bekannt als N7-Day, wird von Entwickler BioWare seit jeher genutzt, um die beliebte Rollenspiel-Reihe „Mass Effect“ zu feiern. Im vergangenen Jahr wurde der besondere Tag genutzt, um eine Serien-Adaption von „Mass Effect“ anzukündigen, die in Zusammenarbeit mit den Amazon MGM Studios entsteht.

Konkrete Details nur Handlung der „Mass Effect“-Serie sind bislang noch nicht bekannt. Doch Jennifer Hale, die Synchronsprecherin der weiblichen Shepard, würde sich wünschen, dass die Originalbesetzung aus den Spielen auch an der Serie beteiligt wäre.

Cast aus den Spielen sollte an der Serie beteiligt sein

Die Besetzung für die Serienumsetzung von „Mass Effect“ steht noch nicht fest, doch wie Hale im Gespräch mit Eurogamer verriet, wäre sie sofort bereit, eine Rolle zu übernehmen: „Du wirst immer eine Ja-Stimme von mir bekommen, wenn es darum geht, Shepard zurückzubringen, in welcher Form auch immer.“ Zudem zeigte sie sich dankbar dafür, dass sie der weiblichen Commander Shepard ihre Stimme leihen konnte.

„Das war so ein Geschenk, und es ist ein Geschenk, das ich immer mit großer Freude annehmen werde. Ich nehme mir nie heraus, Schöpfern zu sagen, was sie tun sollen. Das einzige, was ich über diese TV-Serie sagen muss, ist: Ich will spielen! In jeder Hinsicht werde ich mit Freude dabei sein!“, so Hale euphorisch.

Einen Rat für die Macher der „Mass Effect“-Serie hat sie dennoch: „Ich denke, es wäre wirklich klug, so viele Mitglieder der Originalbesetzung wie möglich in Cameos, Easter-Eggs, wiederkehrenden und regulären Rollen in die Show einzubinden.“ Außerdem seien die Sprecher laut Hale durchaus in der Lage, auch im schauspielerischen Bereich zu überzeugen. „Die Synchronsprecher-Community besteht aus einigen der brillantesten Darsteller, die ich je getroffen habe. Sie sind die begabtesten, fleißigsten, versiertesten und talentiertesten Menschen, die ich je im Schauspielbereich getroffen habe“, verriet Hale.

Noch keine Details zur Mass-Effect-Serie bekannt

Ob die Verantwortlichen für die „Mass Effect“-Serie dem Wunsch von Hale nachkommen werden, bleibt abzuwarten. Details – weder zur Besatzung oder zur Handlung – stehen aktuell noch unter Verschluss. Bekannt ist lediglich, dass Daniel Casey das Drehbuch schreiben wird, der sich zuletzt unter anderem auch für „10 Cloverfield Lane“, „Kin“ und „Fast & Furious 9“ verantwortlich zeichnete.

Tatkräftige Unterstützung wird durch Branchenveteran Ari Arad gewährleistet, der bereits als Produzent an namhaften Filmen wie „Iron Man“ oder „Uncharted“ beteiligt war. Von BioWares Seite aus wird Project Director Michael Gamble an der „Mass Effect“-Serie mitwirken. Das Entwicklerstudio ist aktuell mit den Arbeiten zu „Mass Effect 5“ beschäftigt, doch der Release soll einem Insider zufolge nicht vor 2029 erfolgen.

Weitere Meldungen zu Mass Effect.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren