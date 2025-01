Sleeping Dogs: Befindet sich der Kinofilm noch in Arbeit? Star gibt ein Update

Der Release von „Sleeping Dogs“ liegt bereits lange Zeit zurück: Im Jahr 2012 wurde das Actionspiel damals für die PS3, Xbox 360 und den PC veröffentlicht, während eine überarbeitete Definitive Edition zwei Jahre darauf für die nächste Konsolen-Generation veröffentlicht wurde. 2017 wurde schließlich offiziell angekündigt, dass sich eine Film-Umsetzung von „Sleeping Dogs“ in der Mache befindet. Doch nun hat Schauspieler Donnie Yen nach langer Wartezeit schlechte Nachrichten für alle Fans.

Sleeping-Dogs-Film nicht mehr in Arbeit

Wie Yen gegenüber Polygon verraten hat, befindet sich der Kinofilm zu „Sleeping Dogs“ nicht mehr in Arbeit. Demnach wird es wohl nicht mehr zu einer Filmumsetzung des Action-Abenteuers kommen, was nach der langen Zeit der Stille wohl niemanden mehr überraschen dürfte. Dennoch zeigte sich Yen unglücklich: „Ich habe viel Zeit und Arbeit mit diesen Produzenten verbracht und sogar etwas von meinem eigenen Geld investiert, um die Entwürfe und einige der Rechte zu erhalten.“

„Ich habe jahrelang gewartet. Jahrelang. Und ich möchte es wirklich tun. Ich habe all diese Visionen in meinem Kopf und leider … ich weiß nicht, Sie wissen, wie das in Hollywood ist, oder? Ich habe viele, viele Jahre darauf verwendet. Es war eine unglückliche Sache“, so der Schauspieler. Am Ende blickte er aber positiv in die Zukunft: „Nun, auf zu schöneren Dingen.“

Donnie Yen sollte Hauptrolle übernehmen

Für den geplanten „Sleeping Dogs“-Film sollte Donnie Yen die Hauptrolle übernehmen und Protagonisten Wei Shen verkörpern, der es in der Unterwelt Hongkongs mit den chinesischen Triaden zu tun bekommt. In der Vergangenheit machte Yen vor allem durch die „Ip Man“-Reihe auf sich aufmerksam, während er auch im „Star Wars“-Film „Rogue One“ und zuletzt in „John Wick 4“ zu sehen war.

Dass der „Sleeping Dogs“-Film nun nicht mehr zustande kommen wird, dürfte aber auch Fans verärgern. Damals konnte das Action-Abenteuer zahlreiche Spieler begeistern und galt sogar als gute „GTA“-Alternative. Doch Publisher Square Enix machte sich die Marke nicht zunutze. Obwohl ein Nachfolger geplant war, wurde das Projekt nie in die Tat umgesetzt. Das kanadische Entwicklerstudio United Front Games, das sich seinerzeit für „Sleeping Dogs“ verantwortlich zeichnete, existiert heute nicht mehr.

