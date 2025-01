Crunchyroll: Freude bei Manga-Fans – Sonys Anime-Streaming-Service kündigt neue App an

Crunchyroll vertreibt nicht nur Anime-Inhalte und Merchandise-Produkte, sondern auch diverse Manga-Reihen. Diese werden laut Sony bald in einer eigenständigen Erweiterung des Streaming-Service angeboten werden.

Seit Sony den auf Anime-Inhalte spezialisierten Streaming-Service Crunchyroll übernommen hat, ist allerhand passiert. Der PlayStation-Konzern hat seine Bemühungen auf dem Anime-Markt seitdem zusehends intensiviert. Auch bei der lange spekulierten Übernahme der Kadokawa Group dürfte deren Anime-Sparte von besonderem Interesse für Sony gewesen sein. Doch auch auf dem Manga-Markt möchte Sony zusehends Fuß fassen.

Hierbei soll Crunchyroll ebenfalls eine zentrale Rolle spielen, denn als Publisher vertreibt das Unternehmen in verschiedenen Ländern inzwischen nicht nur Anime-Filme und -Serien, sondern auch Manga-Reihen. Wie Sony im Rahmen der CES 2025 bekannt gegeben hat, soll noch in diesem Jahr eine Manga-App an den Start gehen. Diese werde das Angebot von Crunchyroll erweitern, jedoch davon losgelöst als eigenstände Applikation erscheinen.

Crunchyroll-Manga-App startet zunächst außerhalb Europas

Im weiteren Verlauf von 2025 soll „Crunchyroll Manga“ für iOS und Android erscheinen. Darüber hinaus ist ein zukünftiger Support für Webbrowser geplant. Zunächst soll die kommende Manga-App allerdings nur in den USA und in Kanada mit englischer Sprache veröffentlicht werden.

Die Unterstützung weiterer Sprachen sei geplant, allerdings stehen weitere Informationen zu „Crunchyroll Manga“ derzeit noch aus. Ob die App im Laufe diesen Jahes also auch noch in Europa und somit etwa in Deutschland veröffentlicht werden könnte, ist gegenwärtig noch ungewiss. Auch hier dürften weitere Details zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

Crunchyroll hält hierzulande die Rechte an verschiedenen bekannten Manga-Reihen, die der Publisher selbst in Deutschland vertreibt. Hierzu zählen unter anderem der Manga-Hit „DANDADAN“, dessen Anime-Adaption erst 2024 gestartet ist, oder auch „Hell’s Paradise“. Des Weiteren besitzt Crunchyroll die Lizenzen, die einst von KAZÉ Manga veröffentlicht worden sind, beispielsweise „Blue Lock“, „Haikyu!!“ sowie „Jujutsu Kaisen“ und „Spy x Family“.

Im Laufe der Jahre hat das Unternehmen somit einen umfangreichen Manga-Katalog aufgebaut. All die zuvor genannten sowie noch diverse weitere Reihen könnten bei einem Start der „Crunchyroll Manga“-App in Deutschland angeboten werden.

