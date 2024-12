Jump Festa ’25: Dragon Ball Super, Jujutsu Kaisen & mehr – 7 Highlights der Anime- und Manga-Messe

An diesem Wochenende durften sich Anime-Fans dank des Jump Festa '25-Events über allerlei Neuigkeiten zu kommenden Anime-Filmen und -Serien freuen. Wir gehen in unserer Übersicht auf sieben Highlights der Messe etwas näher ein.

An diesem Wochenende fand in Japan das Jump Festa ’25-Event statt. Hierbei handelt es sich um die Hausmesse des Shueisha-Verlags, der unter anderem bekannte Manga-Reihen wie „Chainsaw Man“, „One Piece“ oder auch „Spy x Family“ veröffentlicht. Im Rahmen der Veranstaltung gab es massig Neuigkeiten zu allerlei Projekten, die auf populären Marken des Verlagshauses basieren. Hierzu gehören unter anderem diverse Anime- und Games-Ankündigungen.

In diesem Jahr standen unter anderem Hit-Shows wie „DAN DA DAN“, „Kaiju No. 8“ sowie „My Hero Academia“ im Mittelpunkt. Nachfolgend möchten wir uns gemeinsam mit euch sieben Highlights der Anime- und Manga-Messe mit euch etwas genauer ansehen.

Jump Festa ’25-Highlight Nr. 1: Erster Trailer zum Chainsaw Man-Kinofilm veröffentlicht

Nachdem die Anime-Serie „Chainsaw Man“ im Jahr 2022 für ordentlich Furore gesorgt hatte, erfolgte vor ziemlich genau einem Jahr die Ankündigung eines Kinofilms. „Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc“ adaptiert den namensgebenden fünften Handlungsstrang der „Public Safety-Saga“. Im Laufe dieses Story-Arcs lernt unser Protagonist Denji eine junge Frau namens Reze kennen, die jedoch ein düsteres Geheimnis verbirgt.

Der erste Trailer zum „Chainsaw Man“-Kinofilm bestätigt den japanischen Start im Laufe des kommenden Jahres. Wann genau das nächste Kapitel des Anime-Hits genau seine Premiere feiern wird, ist gegenwärtig noch nicht bekannt. Der Trailer, der im Rahmen des Jump Festa ’25-Events gezeigt wurde, verspricht dafür einmal mehr brachial inszenierte und blutige Action. Wie schon die Anime-Serie entsteht auch der Kinofilm im Studio MAPPA („Jujutsu Kaisen“).

Jump Festa’25-Highlight Nr. 2: Teaser gewährt ersten Blick auf Staffel 2 von DAN DA DAN

Der abgefahrene übernatürliche Action-Comedy-Mix „DAN DA DAN“ hat sich dieses Jahr in die Herzen zahlreicher Serienfans gespielt und ist für viele Zuschauer sogar DER Anime-Hit des Jahres. Inzwischen haben die Verantwortlichen eine 2. Staffel offiziell angekündigt, die bereits 2025 starten wird. Einen ersten kleinen Ausblick auf die nächsten Abenteuer von Ken/Okarun, Momo und ihren Freunden gewährt nun ein erstes Teaser-Video.

In Season 2 gehen die verrückten Eskapaden unseres ungleichen Hauptcharakterduos natürlich weiter. Einmal mehr werden sie sich gemeinsam Aliens, Geistern und anderen Gefahren entgegenstellen müssen. Staffel 2 entsteht erneut im Anime-Studio Science Saru.

Jump Festa’25-Highlight Nr. 3: Dragon Ball Super-Manga kehrt zurück

Anfang März erreichte uns die Nachricht vom Tode Akira Toriyamas. Anschließend bekundeten weltweit Millionen Fans sowie Weggefährten ihr Beileid und blickten auf das Werk des „Dragon Ball“-Schöpfers zurück. Darüber hinaus ließen der Shueisha-Verlag und Manga-Zeichner Toyotaro als Konsequenz die Arbeiten am „Dragon Ball Super“-Manga ruhen. Seit Monaten pausiert die Reihe inzwischen und zahlreiche Fans fragen sich, wann es weitergeht.

Der „Dragon Ball Super“-Manga erhält im Februar 2025 ein neues Spezialkapitel.

Im Rahmen des Jump Festa ’25-Events sorgten die Verantwortlichen diesbezüglich für Klarheit. Am 20. Februar 2025 kehrt der „DBS“-Manga mit einem Special zurück, das Trunks und Son-Goten in den Mittelpunkt rückt. Eine besondere Rolle im kommenden Spezialkapitel soll des Weiteren Clean God spielen, der Lieblingssuperheld unserer beiden Protagonisten. Ob die Abenteuer von Son-Goku, Vegeta & Co. danach regulär fortgesetzt werden, ist unklar.

Jump Festa’25-Highlight Nr. 4: Staffel 2 von Hell’s Paradise hat einen Release-Zeitraum

Der Dark-Fantasy-Anime „Hell’s Paradise“ hat sich 2023 zu einem waschechten Hit entwickelt und spätestens seit dem Finale der 1. Staffel lechzen Fans nach mehr! Während des Jump Festa ’25-Events erfolgte schließlich die offizielle Ankündigung von Season 2 der Anime-Serie. Darin geht der erbarmungslose Überlebenskampf von Gabimaru und anderen Todeskandidaten sowie deren Scharfrichtern auf einer mysteriösen Insel in die nächste Runde.

Bis „Hell’s Paradise: Jigokuraku“ startet, müsst ihr euch allerdings noch in Geduld üben. Die Premiere der 2. Staffel der Anime-Serie aus dem Hause MAPPA („Attack on Titan: Final Season“) ist für Januar 2026 angesetzt. Dafür hat die Fortsetzung des düsteren Fantasy-Abenteuers bereits ein Streaming-Zuhause: Wie bereits Season 1 wird auch Staffel 2 bei Crunchyroll im Simulcast zu sehen sein. Ein genauer Starttermin steht noch aus.

Jump Festa’25-Highlight Nr. 5: Jujutsu Kaisen Staffel 3 zeigt sich auf erstem Teaser Visual

Und wir bleiben bei Studio MAPPA: Das renommierte Unternehmen arbeitet derzeit unter anderem fleißig an Staffel 3 des Anime-Hits „Jujutsu Kaisen“. Beim Jump Festa ’25-Event wurde ein erstes Visual veröffentlicht, das Protagonist Yuji zeigt. Die 3. Season des populären Shōnen-Anime wird den „Culling Game Arc“ adaptieren. Hierbei handelt es sich um den vorletzten großen Handlungsstrang der Manga-Vorlage von Autor und Zeichner Gege Akutami.

Darüber hinaus haben die Verantwortlichen auch noch ein Visual zum kommenden Compilation-Kinofilm veröffentlicht, der die Ereignisse des „Hidden Inventory Arc“ aus Staffel 2 von „Jujutsu Kaisen“ zusammenfassen wird. Darin steht vor allem die Vergangenheit von Fanliebling Gojo im Mittelpunkt. Der japanische Kinostart erfolgt am 30. Mai 2025. Ob der Anime-Film auch seinen Weg zu uns finden wird, ist gegenwärtig noch nicht bekannt.

Jump Festa’25-Highlight Nr. 6: My Hero Academia Vigilantes erhält eine Anime-Adaption

Der Superhelden-Manga „My Hero Academia: Vigilantes“ bekommt eine Anime-Adaption spendiert, die schon im April 2025 startet! Wie der Titel andeutet, handelt es sich hierbei um ein „MHA“-Spin-off, das nicht Izuku und seine Freunde, sondern neue Charaktere ins Rampenlicht rückt. Unser „Vigilantes“-Protagonist ist Koichi, ein riesiger All Might-Fan, der seine Superkräfte einsetzen will, um Menschen zu helfen – selbst wenn er sich am Rande der Legalität bewegt.

Doch das ist noch nicht alles, denn es gab während des Jump Festa ’25-Events ebenfalls neue Informationen zur finalen 8. Staffel von „My Hero Academia“. Diese wird im Herbst 2025 im japanischen TV starten und uns den letzten großen Showdown zwischen Helden und Schurken zeigen. „Vigilantes“ entsteht im Studio BONES FILM, einem Tochterstudio von Studio BONES („Mob Psycho 100“), das die „My Hero Academia“-Anime-Serie produziert.

Jump Festa’25-Highlight Nr. 7: Neuer Trailer zur Action-Comedy Sakamoto Days erschienen

„Sakamoto Days“ zählt zu den meisterwarteten Anime-Serien 2025 und das aus gutem Grund, besticht doch bereits die Manga-Vorlage mit einem tollen Mix aus krachender Action sowie einer guten Portion Comedy. Einige frische Einblicke gewährt nun ein neuer Trailer zur Actionkomödie, die sich um den namensgebenden Protagonisten Taro Sakamoto dreht. Dieser war einst ein gefürchteter Killer, doch als er sich verliebt hat, sollte alles anders werden.

Die Anime-Serie entsteht im Studio TMS Entertainment („Detektiv Conan“) unter der Regie von Masaki Watanabe („Dragon Quest: The Adventure of Dai“). „Sakamoto Days“ startet am 11. Januar 2025 und kann hierzulande exklusiv bei Netflix im Simulcast verfolgt werden.

Abschließend gehen wir, gewissermaßen im Schnelldurchlauf, noch ein paar weitere spannende Meldungen des Jump Festa ’25-Events gemeinsam mit euch durch:

Blue Box: Die romantische Komödie „Blue Box“ gehört zu den beliebtesten Anime-Serien der letzten Monate. Am 2. Januar 2025 geht die Liebesgeschichte von Taiki und Chinatsu mit Cours 2 beziehungsweise Part 2 weiter. Ein neuer Trailer , der während des Jump Festa ’25-Events veröffentlicht wurde, stimmt euch auf die Fortsetzung ein.

Die romantische Komödie „Blue Box“ gehört zu den beliebtesten Anime-Serien der letzten Monate. Am 2. Januar 2025 geht die Liebesgeschichte von Taiki und Chinatsu mit Cours 2 beziehungsweise Part 2 weiter. Ein neuer , der während des Jump Festa ’25-Events veröffentlicht wurde, stimmt euch auf die Fortsetzung ein. Kaiju No. 8: Der brachiale Action-Anime „Kaiju No. 8“ zählt zu den großen Highlights 2024. Im Zuge der Anime- und Manga-Messe haben die Veranstalter nun bestätigt, dass die heißerwartete 2. Staffel im Juli 2025 im japanischen TV starten wird. Passend hierzu teilten die Macher über den offiziellen X-Account zur Anime-Serie ein neues Key Visual.

Der brachiale Action-Anime „Kaiju No. 8“ zählt zu den großen Highlights 2024. Im Zuge der Anime- und Manga-Messe haben die Veranstalter nun bestätigt, dass die heißerwartete 2. Staffel im Juli 2025 im japanischen TV starten wird. Passend hierzu teilten die Macher über den offiziellen zur Anime-Serie ein neues Key Visual. One Piece: Bereits seit mehreren Wochen pausiert der „Egghead Island Arc“ der „One Piece“-Anime-Serie. Nun haben die Verantwortlichen während des Events einen neuen Trailer veröffentlicht, der die wartenden Fans des Piratenepos auf die Fortsetzung der Geschichte einstimmt. Die Abenteuer von Ruffy und seiner Crew gehen ab dem 6. April 2025 weiter.

Bereits seit mehreren Wochen pausiert der „Egghead Island Arc“ der „One Piece“-Anime-Serie. Nun haben die Verantwortlichen während des Events einen neuen veröffentlicht, der die wartenden Fans des Piratenepos auf die Fortsetzung der Geschichte einstimmt. Die Abenteuer von Ruffy und seiner Crew gehen ab dem 6. April 2025 weiter. Spy x Family: Auch die Geschichte von Familie Forger wird 2025 fortgeführt. im Rahmen des Jump Festa ’25-Events erfolgte die Bestätigung, dass Staffel 3 des Anime-Hit „Spy x Family“ im Oktober 2025 starten wird. Der offizielle X-Account hat passend zu diesem Anlass ein neues Visual veröffentlicht, das Anya zusammen mit ihrem treuen Hund Bond zeigt.

Über welche Ankündigung oder welchen Trailer während des Jump Festa ’25-Events habt ihr euch besonders gefreut?

