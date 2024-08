The One Piece: Netflix enthüllt neue Details zum Remake des Anime-Dauerbrenners

The One Piece:

Nach einer langen Funkstille hat Streaming-Anbieter Netflix endlich neue Informationen zur kommenden Anime-Serie "The One Piece" enthüllt. Ein neues Video gewährt einen Blick hinter die Kulissen des Anime-Remakes.

Seit der offiziellen Ankündigung der Anime-Serie „The One Piece“ ist es still um das Remake des Anime-Dauerbrenners geworden. Zumindest bis jetzt, denn Netflix hat auf YouTube ein Behind-the-Scenes-Video veröffentlicht, in dem einige der Verantwortlichen der Neuauflage von WIT Studio („Attack on Titan“) zu Wort kommen. Darüber hinaus gewährt uns das Video einen Blick auf Konzeptzeichnungen des Remakes, die uns einen Eindruck vom Stil verschaffen.

Das rund 20 Minuten lange „Production Notes Vol. 1“-Video könnt ihr euch wie gewohnt weiter unten im Artikel selbst ansehen. Inzwischen hat zudem auch „One Piece“-Schöpfer Eiichiro Oda ein paar Worte zur Neuauflage verloren und dem Anime-Team einen Tipp gegeben.

Attack on Titan-Team kümmert sich um Ruffy & Co.

„The One Piece“ wird uns erneut zurück in den East Blue und damit zum Anfang des Piratenabenteuers entführen. Dementsprechend sehen wir im Behind-the-Scenes-Video verschiedene Bilder, die etwa Zorros ersten Kampf gegen Buggy den Clown oder auch Sanji und den fast verhungerten Gin zeigen. Der visuelle Stil erinnert dabei stark an Manga-Zeichnungen. Wie Oda setzt das Team außerdem auf sehr warme Farben in den Bildern.

Des Weiteren enthüllt Netflix im neuen Video die Hauptverantwortlichen, die sich um „The One Piece“ kümmern. Viele von ihnen haben bereits für WIT Studio an Staffel 2 und 3 von „Attack on Titan“ gearbeitet. Doch auch die übrigen Teammitglieder haben schon Erfahrung mit Projekten dieser Größenordnung und wie sie im BTS-Video verraten, sind sie alle glühende Fans von Eiichiro Odas Piraten-Epos rund um Monkey D. Ruffy und seine Freunde.

Hier der Staff von „The One Piece“ in der Übersicht:

Animation Studio: WIT Studio („Vinland Saga“)

WIT Studio („Vinland Saga“) Director: Masashi Koizuka („Attack on Titan“)

Masashi Koizuka („Attack on Titan“) Assistant Director: Hideaki Abe („Jujutsu Kaisen“)

Hideaki Abe („Jujutsu Kaisen“) Character Design: Kyoji Asano („Spy x Family“)

Kyoji Asano („Spy x Family“) Action Animator: Shuhei Fukuda („My Hero Academia“) & Ken Imaizumi („Black Clover“)

Shuhei Fukuda („My Hero Academia“) & Ken Imaizumi („Black Clover“) Animation Producer: Ryoma Kawamura („Moonrise“)

Ryoma Kawamura („Moonrise“) Chief Animation Director: Takatoshi Honda („The First Slam Dunk“)

Takatoshi Honda („The First Slam Dunk“) Art Director: Tomonori Kuroda („A Certain Magical Index“)

Tomonori Kuroda („A Certain Magical Index“) Creature Design / Concept Art: Yasuhiro Kajino

Yasuhiro Kajino Prop Design: Eri Taguchi

Eri Taguchi Series Composition: Taku Kishimoto („Haikyu!!“)

Wie eingangs bereits erwähnt, hat sich zuletzt auch „One Piece“-Schöpfer Eiichiro Oda zum Netflix-Remake geäußert (via Comic Book). Dieser rät WIT Studio dazu, sich kreative auszutoben: „Anstatt den One Piece-Manga originalgetreu zu kopieren, sollten die Anime-Mitarbeiter [von The One Piece] den Manga aufgreifen und ihn in ihrem eigenen Stil neu gestalten.“

„The One Piece“ hat noch keinen Starttermin bei Netflix.

The One Piece | Production Notes Vol. 1: Staff Interview | Netflix Anime

The One Piece Image Boards & Konzeptzeichnungen

