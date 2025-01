The Flash: „Interessiert die Leute nicht“ – Regisseur erklärt, warum der DC-Superheldenfilm gefloppt ist

Im Sommer 2023 startete „The Flash“ in den Kinos und machte den schnellsten aller Superhelden zum Protagonisten des vorletzten Kapitels innerhalb des DC Extended Universe. Allerdings hatte der Film bereits im Vorfeld mit Problemen zu kämpfen, da es gleich mehrere Wechsel bei den Regisseuren gab und auch Hauptdarsteller Ezra Miller durch diverse Vorfälle für negative Schlagzeilen sorgte.

Letztendlich konnte „The Flash“ den Erwartungen nicht gerecht werden und floppte an den Kinokassen. Den Grund dafür nannte der verantwortliche Regisseur Andy Muschietti nun in einem Interview.

„The Flash interessiert die Leute nicht“

Der Hauptgrund für das Scheitern von „The Flash“ sei laut Muschietti denkbar einfach. Demnach würden sich die Leute für den titelgebenden Helden einfach nicht interessieren. Das verriet der Regisseur jetzt in einer Sendung von Radio Tu (via Comicbook). „Ich habe in privaten Gesprächen erfahren, dass sich viele Leute einfach nicht für den Charakter Flash interessieren“, so der Filmemacher.

Vor allem die weiblichen Zuschauer konnte „The Flash“ nicht überzeugen, wie auch die Umfragen von Comscore PostTrak zum ersten Kinobesuch zeigten. So wurde die erste Vorführung von „The Flash“ hauptsächlich von Männern über 25 besucht, während Frauen über 25 einen Anteil von nur 17 Prozent ausmachten. Frauen unter 25 machten sogar nur einen Anteil von sieben Prozent aus.

Im Vergleich dazu konnten andere Superhelden-Filme wie beispielsweise „Wonder Woman“ oder „Aquaman“ eine deutlich breitere Zuschauerschaft ansprechen. „The Flash“ ist dies nicht gelungen, wie Muschietti erklärte: „The Flash ist gescheitert, unter anderem deshalb, weil es kein Film war, der alle vier Quadranten ansprach. Darin ist er gescheitert.“ Schließlich solle ein Film, für den man „200 Millionen Dollar ausgibt, sogar deine Großmutter ins Kino bringen.“

Kein Erfolg an den Kinokassen

An den Kinokassen konnte „The Flash“ sich somit nicht lange behaupten. Lediglich am ersten Wochenende nach dem Start sicherte sich der Film den ersten Platz und spielte einen Gewinn von 55 Millionen Dollar an. Bereits am zweiten Wochenende stürzte der Streifen mit nur noch 15,1 Millionen Dollar auf den dritten Rang.

Und auch die Kritiker zeigten sich von „The Flash“ nicht überzeugt, was sich unter anderem an der Bewertung von nur 63 Prozent auf Rotten Tomatoes widerspiegelt. Kein Wunder, dass die DC Studios lieber einen Clayface-Film produzieren. Das nächste Flash-Projekt im DCU wird laut Co-Chef James Gunn zurückgehalten.

Dass einige Leute aber doch Interesse an „The Flash“ haben, beweist die gleichnamige Fernsehserie, die von 2014 bis 2023 ausgestrahlt wurde und auf stolze 184 Episoden aufgeteilt in 9 Staffeln kommt. In der Serie war noch Schauspieler Grant Gustin als der scharlachrote Blitz zu sehen.

