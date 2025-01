PS5-Zubehör: Midnight-Black-Collection samt PS Portal und DualSense Edge vorbestellbar

Die Midnight-Black-Collection von Sony umfasst eine neue Option für das PS5-Zubehör. PlayStation Portal, DualSense Edge und Headsets sind in einer neuen Farbvariante vorbestellbar.

Sony erweitert die Zubehörpalette der PS5 um die Midnight-Black-Collection. Mit ihrem tiefschwarzen Design, das von der Galaxie inspiriert ist, ergänzt diese Kollektion das bestehende Sortiment an Zubehörteilen und ermöglicht eine einheitliche Optik für das PS5-Setup.

Das neue Zubehörsortiment umfasst PlayStation Portal, den DualSense Edge-Controller sowie zwei Audio-Geräte: das Wireless-Headset Pulse Elite und die Wireless-Ohrhörer Pulse Explore. Auch Zubehörteile wie das Ladeetui für die Ohrhörer, die Tragetasche für den Controller und der Ladehalter für das Headset wurden dem neuen Design angepasst.

Verkaufsstart, Vorbestellung und Preise

Die Midnight-Black-Collection ist ab dem 20. Februar 2025 im Handel erhältlich, Vorbestellungen sind hingegen schon ab dem heutigen 16. Januar 2025 möglich. Interessierte können die Produkte über Sonys Online-Shop sowie bei teilnehmenden Einzelhändlern erwerben. Die Verfügbarkeit kann regional variieren.

PlayStation Portal für 219,99 Euro*

DualSense Edge für 219,99 Euro*

Pulse Elite für 149,99 Euro*

Pulse Explore für 219,99 Euro*

Bereits vorhandene schwarze Zubehörteile wie der DualSense-Controller und die PS5-Konsolenabdeckungen ergänzen die neue Produktreihe.

Weitere Designoptionen

Die Midnight-Black-Collection ist nicht Sonys erster Vorstoß in die Erweiterung des PS5-Designs. Bereits im November 2024 brachte das Unternehmen nach vielen weiteren Releases dieser Art zwei neue Farbvarianten des DualSense-Controllers auf den Markt: die Modelle „Chroma Pearl“ in Rosa- und Cremetönen sowie „Chroma Indigo“ in Blau.

Ebenfalls steht ein DualSense im Look von “Helldivers 2” vor der Veröffentlichung:

Die Midnight-Black-Collection unterscheidet sich durch ihr klares, monochromes Design und richtet sich an Nutzer, die Wert auf ein minimalistisches Erscheinungsbild legen. Im Gegensatz zur limitierten 30th Anniversary Collection, die im grauen Look der ersten PlayStation erschien, ist hier nicht mit einem schnellen Ausverkauf zu rechnen.

Was haltet ihr von der Midnight-Black-Collection? Schnappt ihr euch eines der Produkte im schwarzen Look?

Weitere Meldungen zu DualSense Edge, PlayStation Portal, Pulse Elite, Pulse Explore.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren