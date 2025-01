State of Play 2025: Die nächste PlayStation-Show steht bevor – Gerücht

In der Vergangenheit hat Sony immer im ersten Quartal eines neuen Jahres einen State-of-Play-Stream abgehalten. Dabei wurden die Zuschauer darüber informiert, welche Spiele sie in den kommenden Monaten erwarten dürfen. Im letzten Jahr wurde das Event am 31. Januar gezeigt. In 2023 fand es am 23. Februar statt, während die Sendung 2022 am 9. März ausgestrahlt wurde.

Und wie sieht es 2025 aus? Dazu hat sich der bekannte Leaker und Insider „Nate the Hate“ zu Wort gemeldet. Nate konnte zuletzt das Datum für die Vorstellung der Nintendo Switch 2 korrekt voraussagen.

Leaker nennt möglichen Monat für die Ausstrahlung

Über Twitter nannte der Leaker den möglichen Zeitpunkt für die nächste State of Play. Alle Augen der Nutzer waren auf „Nate the Hate“ gerichtet, der vor wenigen Tagen angab, dass die Enthüllung der Nintendo Switch 2 am 16. Januar erfolgen würde.

Als dies auch tatsächlich so eintrat, fragte ein Nutzer auf Twitter, ob er denn auch wüsste, wann die nächste State of Play stattfinden würde. „Wie klingt Februar?“, antwortete daraufhin der Insider. Zu einem genaueren Datum ließ sich „Nate the Hate“ jedoch nicht hinreißen.

Anderer Meinung scheint der Insider Roberto Serrano zu sein. Dieser sieht den nächsten State-of-Play-Stream zu einem noch früheren Zeitpunkt. Laut Serrano wird das Event bereits am 28. oder am 29. Januar ausgestrahlt. In der Sendung soll es Updates zu kommenden Eigenproduktionen sowie zu Third-Party-Titeln für PlayStation geben.

Neues Jahr ist vollgepackt mit kommenden Spielen

In 2025 können sich die Spieler auf eine ganze Reihe viel erwarteter Titel einstellen, wie etwa „Ghost of Yōtei“. Der Titel ist nicht nur das am meisten erwartete Spiel von PlayStation-Boss Herman Hulst, sondern auch von Shuhei Yoshida.

Darüber hinaus könne sich Gamer auf noch mehr hochkarätiges Futter freuen: Am 28. Februar bringt Capcom mit „Monster Hunter Wilds“ einen neuen Teil der beliebten „Monster Hunter“-Reihe auf Konsolen sowie auf den PC. Ende März wird es in „Atomfall“, ein Spiel von den „Sniper Elite“-Entwicklern von Rebellion, schräg. Im Herbst dann sollen die Konsolenspieler „GTA 6“ erkunden können.

Quelle: Video Gamer

