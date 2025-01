Ghost of Yotei: Das Spiel des Jahres 2025? Shuhei Yoshida über seine Vorfreude

Nach mehr als 31 Jahren verabschiedete sich Shuhei Yoshida, bei PlayStation zuletzt für den Indie-Bereich zuständig, in dieser Woche von Sony Interactive Entertainment.

Passend dazu plauderte Yoshida in einem ausführlichen Interview mit dem „Kinda Funny Gamescast“ über unterschiedliche Themen. Darunter die Live-Service-Offensive der PlayStation Studios, eine mögliche Rückkehr von „Bloodborne“ oder das Scheitern des damaligen Sony-Handhelds PlayStation Vita.

Auch zu dem Titel, auf den er sich im Jahr 2025 am meisten freut, verlor Yoshida ein paar Worte: „Ghost of Yotei“ aus dem Hause Sucker Punch.

Yoshida liebte bereits den Vorgänger

Eigenen Angaben zufolge fiel es dem ehemaligen Boss von Sony Interactive Entertainments Indie-Sparte denkbar leicht, „Ghost of Yotei“ zu seinem Favoriten für das Jahr 2025 zu küren. Bereits der Vorgänger habe ihn begeistern und sei ihm lange im Gedächtnis geblieben, so Yoshida weiter.

Gleichzeitig hatte Yoshida bereits die Möglichkeit, den Nachfolger zu „Ghost of Tsushima“ anzuspielen und den Entwicklern von Sucker Punch Feedback zukommen zu lassen.

„Es ist so einfach. Du weißt, wie sehr ich Ghost of Tsushima von Sucker Punch liebe. Ich freue mich so sehr auf Ghost of Yotei“, antwortete Yoshida auf die Frage nach seinem Most Wanted-Titel für 2025.

„Sie haben mich immer ins Büro geholt und mich das Spiel spielen lassen und mich um Feedback gebeten. Ich spiele das Spiel also seit ein paar Jahren.“

Bislang kein Termin in Sicht

Mit seiner Vorfreude steht Yoshida übrigens nicht alleine da. Auch PlayStation-Boss Herman Hulst kürte das Samurai-Abenteuer kürzlich zu seinem meisterwarteten Titel des Jahres 2025. Unklar ist leider, wann „Ghost of Yotei“ erscheint, da Sucker Punch und Sony Interactive Entertainment noch keinen konkreten Termin nannten.

Stattdessen war in der offiziellen Ankündigung lediglich von einer geplanten Veröffentlichung im Jahr 2025 die Rede.

Die Geschichte von „Ghost of Yotei“ spielt etwa 300 Jahre nach den Geschehnissen von „Ghost of Tsushima“. Wir übernehmen die Kontrolle über die neue Protagonistin Atsu, die in den Ländereien rund um den namensgebenden Berg Yotei unterwegs ist. Handfeste Details zur Handlung nannte Sucker Punch noch nicht.

Allerdings stellte uns das Studio genau wie beim Vorgänger eine packende Geschichte mit diversen Wendungen in Aussicht.

