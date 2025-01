Elon Musk und Asmongold: Streit um Path of Exile 2 eskaliert

Die letzten Tage sorgte in den sozialen Medien ein ganz besonderer Streit für Aufsehen. So sind Tech-Milliardär Elon Musk und Twitch-Streamer Asmongold aneinander geraten, nachdem der Tesla-Chef im Internet mehrfach seine angebliche Gaming-Expertise - zuletzt auch in „Path of Exile 2“ - zur Schau gestellt hatte.

Tesla-Boss und Tech-Milliardär Elon Musk, der eine Zeit lang auch als der reichste Mensch der Welt galt, sorgt aktuell in den sozialen Medien für Aufmerksamkeit. Klingt zunächst nicht verwunderlich, da er auch selbst Chef des Kurznachrichtendienstes X (ehemals Twitter) und dementsprechend sehr aktiv auf der Plattform ist. Doch dieses Mal scheint sich Musk mit der Gaming-Community angelegt zu haben.

So geriet Musk jetzt mit dem bekannten Twitch-Streamer Asmongold aneinander, nachdem er seine angeblichen Fähigkeiten in Videospielen vermehrt der Öffentlichkeit demonstriert hatte – zuletzt auch in dem Action-RPG „Path of Exile 2“. Aber Asmongold und andere Spieler hegten Zweifel an der Gaming-Expertise von Musk, sodass der Streit nun eskalierte. Doch was genau ist eigentlich vorgefallen?

Elon Musk der Gaming-Enthusiast?

Musk inszenierte sich bereits seit längerer Zeit als großer Gaming-Fan und machte aus seiner Leidenschaft zu Computer- und Videospielen kein Geheimnis. Erst vor wenigen Tage sagte er selbst, dass er „Videospiele als meine einzige Freizeitbeschäftigung, um meinen Geist zu beruhigen“ nutze. „Manche Tage sind wirklich hart, daher ist das Spielen von Videospielen für mich ein seltsamer Trost“, so Musk in einem Beitrag auf X.

Vor allem die Spiele von Entwickler Blizzard haben es Musk angetan, so lobte er die Arbeiten des Studios an Titeln wie „Overwatch“ bereits mehrfach. Und auch er selbst trat erstmals in Erscheinung, als er in „Diablo 4“ die Bestenlisten empor stieg. Im November des letzten Jahres prahlte Musk damit, zu den besten „Diablo 4“-Spielern der Welt zu gehören und erreichte nur wenige Wochen später den ersten Platz der Weltrangliste.

Daraufhin entbrannte in der Gaming-Community eine hitzige Diskussion. Wie kann ein Mann, der mehrere milliardenschwere Unternehmen leitet, noch so viel Zeit für Videospiele aufbringen? Besonders ausschlaggebend war ein Livestream von Musk, in dem er Anfang Januar im Endgame von „Path of Exile 2“ unterwegs war. Zuvor erreichte er mit einem mittlerweile verstorbenen Hardcore-Charakter Level 97, doch in seinem Stream zeigte Musk ein Verhalten, dass unter den Spielern für Stirnrunzeln sorgte.

Hat Musk andere für sich spielen lassen?

Um Level 97 in „Path of Exile 2“ zu erreichen, muss man das Action-Rollenspiel stundenlang spielen. Dementsprechend müsste sich Musk eigentlich gut auskennen, doch durch seinen Stream warfen ihm die Spieler vor, bei weitem nicht so viel gespielt zu haben, wie er behaupten würde. So hatte Musk offenbar Schwierigkeiten beim Spielen, ein seltsames Inventarmanagement oder missachtete einfach wertvolle Beute und mächtige Waffen.

Das gab mehreren Streamern Grund zum Anlass, das Gameplay von Musk genauer unter die Lupe zu nehmen. Der YouTuber Screamheart widmete dem Thema sogar ein eigenes Video, in dem auch Asmongold zu Wort kommt, und stimmte darin mit der Meinung der Community überein. Letztendlich kam man zu dem Entschluss, dass Musk für seine Fortschritte nicht allein verantwortlich sein kann.

„Es ist unmöglich, dass er diesen Account selbst gespielt hat. Also, es tut mir leid“, so Asmongold im besagten Video. „Ich glaube, er hat den Account gekauft oder jemand hat ihn für ihn gespielt. Hundertprozentig.“ Daraufhin meldete sich auch Musk zu Wort und bezeichnete den Streamer als „nicht seinen eigenen Herrn“. Zudem sei er zwar „gut darin, beißende Kommentare abzugeben und sich über Leute lustig zu machen, aber er ist nicht gut in Videospielen.“

Zu den Behauptungen, Musk sei für seinen Level-97-Charakter in „Path of Exile 2“ nicht allein verantwortlich oder dass er sogar andere bezahlen würde, um für ihn zu spielen, äußerte er sich nicht direkt. Nachdem der Milliardär mit seiner Gaming-Affinität zunächst Sympathien innerhalb der Community sammeln konnte, sorgen die aktuellen Diskussionen nun für das Gegenteil.

Auch Asmongold attestierte: „Ich fand es wirklich cool, dass Elon Musk ein ernsthafter Diablo-Spieler war und so weiter. Das fand ich auch. Ich fand es großartig und ich wette, er hat wahrscheinlich am ersten Tag PoE 2 gespielt. Das tue ich. Ich wette, er hat es wahrscheinlich gespielt und dann damit aufgehört.“

