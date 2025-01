Switch 2: Bayonetta-Macher wünscht Leakern für immer „Sch.... an den Schuhsohlen“

Der bekannte Spieleentwickler Hideki Kamiya („Bayonetta“) hat in einer Serie drastischer Nachrichten Personen kritisiert, die im Vorfeld Details zu Nintendos Switch 2 offengelegt haben. Diesen wünschte er unter anderem auf ewig schmutzige Schuhsolen.

Vielen Gamern ist der Name Hideki Kamiya ein Begriff, denn der Spieleentwickler agierte als Direktor des Fan-Lieblings „Resident Evil 2“. Daneben war der 54-jährige Japaner an der Entwicklung von weiteren Hits wie „Devil May Cry“ und „Bayonetta“ beteiligt.

Aber der Mitbegründer von Platinum Games ist nicht nur ein begnadeter Spielemacher. Nein, er ist auch – wie seine Follower bei X jüngst feststellen durften – ein wortstarker Mann. So echauffierte sich Kamiya dort in einer Reihe von Nachrichten über Leute, die vor der Enthüllung von Nintendos Switch 2 Informationen über die hybride Konsole verbreiteten.

„Sollten von Kopf bis Fuß mit Mist bedeckt werden“

In seinen Postings fand Hideki Kamiya sehr deutliche, zum Teil auch markante Worte: „Ich hoffe, alle, die Informationen zur Switch 2 geleakt haben, werden ihr Leben lang mit Hundekot an den Schuhen nach Hause kommen“, schrieb Kamiya in seiner Landessprache.

Aber der Branchenveteran beließ es nicht bei plumpen Flüchen, wenngleich er seine Begründungen mit weiteren schlechten Wünschen für die Leaker verknüpfte. So äußerte Kamiya in einer weiteren Nachricht:

„Leaker handeln nur aus eigenem Vergnügen und Selbstbefriedigung. Sie tragen nichts Positives bei, verursachen Verluste und haben nichts, worauf sie stolz sein können. Solche Leute sollten von Kopf bis Fuß mit Mist bedeckt und aus der Atmosphäre geworfen werden, um ewig ziellos umherzuwandern.“

Wenig später ergänzte er: „Diese verdammten Leaker haben Zugang zu Informationen, die nur einer sehr kleinen Gruppe bekannt sind. Doch alles, was sie tun, ist ein Ausdruck ihres schmutzigen Verlangens nach Aufmerksamkeit.“ Laut Kamiya handle es sich bei diesen Personen um schamlose Menschen, die „so schnell wie möglich zerschmettert werden“ sollten.

Das sagen Analysten über den Preis der Switch 2:

Am 16. Januar hatte Nintendo die Switch 2 offiziell angekündigt. Ob die Enthüllung des Nachfolgers aufgrund der zahlreichen Leaks verfrüht erfolgte, ist gegenwärtig nicht bekannt. Wenn ihr alle Details zu „Big Ns“ neuer Konsole erfahren wollt, empfehlen wir euch wärmstens diese Zusammenfassung. Weitere Artikel zum Thema findet ihr auf dieser Seite.

