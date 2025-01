The Witcher 4: Ciri als Hauptfigur ist ein „interessanter Schachzug“

„The Witcher 4“ wird Geralt in den Ruhestand schicken und Ciri als neue Protagonistin in den Mittelpunkt rücken. Nachdem nicht alle Fans glücklich über diese Entscheidung waren, erhielt Entwickler CD Projekt Red nun prominente Rückendeckung von Geralt-Darsteller Doug Cockle.

„The Witcher 4“ wurde im Dezember vergangenen Jahres im Rahmen der Game Awards 2024 mit einem ersten Trailer offiziell vorgestellt. Wie viele Fans bereits vermutet haben, wird das kommende Action-Rollenspiel Ciri als neue Protagonistin in den Fokus des Geschehens rücken.

Im Nachhinein zeigte sich aber nicht die gesamte Community vollends zufrieden mit dieser Entscheidung seitens Entwickler CD Projekt Red. Nachdem die Macher ihre Charakterwahl bereits gerechtfertigt hatten, bekamen sie nun auch Zuspruch von Geralt-Darsteller Doug Cockle.

Geralt-Darsteller kann The Witcher 4 kaum erwarten

Seine Unterstützung für CD Projekt Red und die Wahl von Ciri als Protagonistin in „The Witcher 4“ sprach Cockle in einem aktuellen Interview mit IGN aus, welches hinsichtlich des kommenden Animationsfilms „The Witcher: Sirens of the Deep“ geführt wurde. Der Synchronsprecher sagte: „Ich bin wirklich aufgeregt. Ich denke, das ist ein wirklich guter Schachzug.“

Weiter heißt es: „Ich meine, ich fand immer, dass die Saga fortgeführt werden sollte, aber mit Ciri als Hauptfigur wäre das aus vielerlei Gründen wirklich, wirklich interessant, vor allem wegen Dingen, die in den Büchern passieren, die ich nicht verraten möchte, weil ich möchte, dass die Leute sie lesen. Also ja, ich finde es wirklich aufregend. Ich kann es kaum erwarten. Ich kann es kaum erwarten, zu sehen, was sie gemacht haben.“

Geralt wird in The Witcher 4 ebenfalls auftauchen

Neben Ciri wird aber ebenfalls der altbekannte Hexer Geralt von Riva in „The Witcher 4“ wieder mit von der Partie sein – auch wenn er höchstwahrscheinlich in den Hintergrund treten wird. Nachdem seine Stimme bereits am Ende des Debüt-Trailers zu hören waren, bestätigte Entwickler CD Projekt Red gegenüber IGN: „Geralt wird im Spiel erscheinen, aber wir möchten seine genaue Rolle nicht verraten. Sie müssen sich noch gedulden, um mehr zu erfahren.“

Und auch Doug Cockle weiß laut eigenen Angaben nicht viel mehr. „Nun, wir wissen, dass sich Witcher 4 auf Ciri konzentrieren wird, also wird Geralt, egal welche Rolle er im Spiel hat, nicht die Hauptfigur sein. Aber abgesehen von dem, was wir aus dem Trailer wissen, weiß ich nichts.“

Doch vielleicht möchte Cockle einfach nicht mehr zugeben, nachdem er in der Vergangenheit bereits von CD Projekt Red gerügt wurde, als er die Beteiligung von Geralt in „The Witcher 4“ schon im Vorfeld verraten hatte.

