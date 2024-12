The Witcher 4: So möchte CD Projekt ein Debakel wie bei Cyberpunk 2077 verhindern

The Witcher 4:

Mit "The Witcher 4" stellte CD Projekt letzte Woche das nächste große Projekt des Studios vor. Wie Game Director Sebastian Kalemba versichert, soll sich ein technisches Debakel wie zum Release von "Cyberpunk 2077" nicht wiederholen.

Nachdem „The Witcher 3: Wild Hunt“ zum bislang erfolgreichsten Titel von CD Projekt avancierte, entwickelte sich der Launch von „Cyberpunk 2077“ im Dezember 2020 für das polnische Studio zu einem Debakel.

Vor allem die Umsetzungen für die PS4 und die Xbox One kämpften mit zahlreichen technischen Problemen. Diese wogen so schwer, dass Sony „Cyberpunk 2077“ zwischenzeitlich sogar aus dem PlayStation Store entfernte. Anlässlich der Ankündigung von „The Witcher 4“ blickten die Verantwortlichen von CD Projekt noch einmal zurück und versicherten, dass sich die „Cyberpunk 2077“-Situation nicht wiederholen wird.

Laut Game Director Sebastian Kalemba zogen die Teams von CD Projekt aus dem Release von „Cyberpunk 2077“ wichtige Lehren für zukünftige Projekte. Darunter „The Witcher 4“.

CD Projekt setzt auf einen einheitlicheren Ansatz

„Natürlich gab es direkt nach Cyberpunk Schwierigkeiten. Aber was uns ausmacht, ist die Lektion, die man daraus gelernt hat“, führte Kalemba im Interview mit den Kollegen von Inverse aus. „Mit The Witcher und dem neuen Projekt, an dem wir gerade arbeiten… Ja, es ist eine Fortsetzung der Entwicklung, Verbesserung und Transformation, die wir gerade durchlaufen.“

Nach dem Launch-Debakel von „Cyberpunk 2077“ entschloss sich CD Projekt laut dem Game Director hinter „The Witcher 4“ dazu, bei kommenden Projekten des Studios auf einen einheitlicheren Ansatz zu setzen.

Kalemba weiter: „Um sicherzustellen, dass die Vision da ist, versteht jeder, was wir tun. Nicht nur auf Projektebene. Es ist eine Vision für die Unternehmensebene. Es ist die Strategie, dass wir alle verstehen, wie wir mitmachen können. Also gehen wir alle in die gleiche Richtung.“

Kalemba ergänzte, dass es in Teams wie dem, das an „The Witcher 4“ arbeitet, viele Veränderungen in der Entwicklung gibt. „Aber untereinander haben wir eine viel bessere und transparentere Kommunikation. Eine ehrlichere Kommunikation innerhalb der Teams, innerhalb der Führung, zwischen den Projekten und mit dem Vorstand, sodass wir alle die gleichen Ziele verfolgen“, ergänzte der Game Director.

„Wir reden viel“, heißt es abschließend. „Um sicherzustellen, dass diese Leute die bestmöglichen Leute sind, dass sie eine gesunde Arbeitsweise haben und dass sie auch Spaß an ihrer Arbeit haben. Das darf man schließlich nicht vergessen, oder?“

The Witcher 4 mit einem neuen Hauptcharakter

Auf den The Game Awards 2024 in der letzten Woche überraschte uns CD Projekt mit der offiziellen Enthüllung von „The Witcher 4“. Wie bereits von der Community spekuliert, schlüpfen wir dieses Mal in die Rolle von Ciri.

Wann der neueste Ableger der „The Witcher“-Reihe erschienen soll, verriet CD Projekt noch nicht. Allerdings lieferte uns das Studio in den letzten Tagen diverse Details zu „The Witcher 4“.

Diese drehten sich um das Gameplay an sich, die Größe der Map oder eine mögliche Rückkehr des beliebten Kartenspiels „Gwent“.

