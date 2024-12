The Witcher 4: Noch kein Gameplay, aber den Look des Spiels kennt ihr bereits

Auf den Game Awards 2024 wurde „The Witcher 4“ erstmals enthüllt und präsentierte sich in einem umfangreichen Cinematic-Trailer. Leider zeigte das Video keinerlei Gameplay-Szenen aus dem kommenden Rollenspiel, doch den Look von „The Witcher 4“ sollten die Spieler nun trotzdem schon kennen.

Das gab jetzt zumindest Entwickler CD Projekt Red bekannt und bestätigte, dass der auf den Game Awards gezeigte Trailer „das Gesamtgefühl“, dass die Macher letztendlich auch im Spiel haben möchten, vermitteln würde. Demnach könnte „The Witcher 4“ am Ende womöglich genauso aussehen, wie im ersten Reveal-Trailer.

Cinematic-Trailer soll den Look des Spiels zeigen

„Der Trailer ist ein filmischer Einblick in die Art von Erlebnis, die The Witcher 4 den Spielern bieten möchte“, heißt es seitens CD Projekt Red laut GamesRadar. „Er wird nicht in Echtzeit gerendert, basiert aber auf derselben Technologie, auf der auch The Witcher 4 basiert, nämlich der Unreal Engine 5.“ Letztlich könne der Cinematic-Trailer zu „The Witcher 4“ dennoch als erster Blick auf den angestrebten Look dienen.

So heißt es weiter: „Der Trailer ist in unserer eigenen benutzerdefinierten Version der Engine vor gerendert, wobei Assets und Modelle aus dem Spiel selbst verwendet werden. Als solches stellt er einen Look dar, den wir anstreben. Dies ist ein Beispiel dafür, was diese Technologie leisten kann, um den Stil, die Atmosphäre und das Gesamtgefühl hervorzubringen, das wir für The Witcher 4 wünschen.“

The Witcher 4 rückt Ciri in den Mittelpunkt

Wann wir mit ersten echten Gameplay-Szenen aus „The Witcher 4“ rechnen können, lässt sich bislang noch nicht sagen. Immerhin ist bekannt, dass die Entwicklung des Action-Rollenspiels mittlerweile in der Hauptproduktionsphase angelangt ist.

Ebenfalls bekannt: „The Witcher 4“ wird Ciri in den Mittelpunkt rücken und so wird die einstige Schülerin von Geralt ihren Lehrmeister und Ziehvater ablösen und als Protagonistin fungieren. Diese Entscheidung stand laut Entwickler CD Projekt Red auch schon lange Zeit fest. Ganz von der Bildfläche verschwinden wird Geralt aber nicht. Wie die Macher unlängst bestätigten, wird der altbekannte Hexer auch in „The Witcher 4“ einen Auftritt haben.

Was hingegen noch nicht bekannt ist: ein möglicher Release-Termin von „The Witcher 4“. Höchstwahrscheinlich müssen sich die Fans aber noch etwas in Geduld üben. Auch für welche Plattformen eine Veröffentlichung angestrebt wird, steht bislang noch nicht fest.

Weitere Meldungen zu The Witcher 4.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren