The Witcher 4: Wie groß wird die Map?

Für „The Witcher 4“ verfolgt Entwickler CD Projekt Red ambitionierte Ziele. Doch ist größer automatisch auch immer besser - vor allem in Bezug auf die Karte des Rollenspiels? Dazu äußerten sich die Macher nun in einem Interview.

„The Witcher 3“ galt seiner Zeit als eines der besten Rollenspiele und auch für das kommende „The Witcher 4“ verfolgt Entwickler CD Projekt Red wieder ähnliche Ziele. Nachdem der neueste Teil der Hexer-Saga im Rahmen der Game Awards 2024 mit einem ersten Cinematic-Trailer enthüllt wurde, sind nun weitere Details zu „The Witcher 4“ bekannt geworden.

So sprachen Game Director Sebastian Kalemba und Executive Producer Gosia Mitrega in einem aktuellen Videointerview über die Pläne für „The Witcher 4“ und verrieten dabei auch das ein oder andere frische Detail. Demnach soll der Umfang des Spiels wieder sehr groß ausfallen, während sich die Entwickler hinsichtlich der Dichte an „The Witcher 3“ orientieren. Das betrifft unter anderem auch die Größe der Map.

Kartengröße und Quest-Dichte vergleichbar mit The Witcher 3

Wie Kalemba im Interview verraten hat, soll die Karte der Spielwelt in „The Witcher 4“ in Größe und Form mehr oder weniger gleich groß ausfallen wie die des Vorgängers. Dem Game Director zufolge steht die Qualität nämlich noch immer vor der Quantität, sodass größer ungleich besser ist. Das soll außerdem auch auf die Menge der Quests in „The Witcher 4“ zutreffen, die laut Kalemba ebenfalls mit dem dritten Teil der Reihe vergleichbar sein wird.

Doch obwohl keine deutliche Vergrößerung der Spielwelt geplant ist, streben die Entwickler trotzdem Großes an: „Die Welt und die Anzahl der Quests sind zwar vergleichbar, aber der Umfang und der Anspruch an das Spielerlebnis sind enorm gestiegen. Unser Ziel ist es, ein fesselndes und qualitativ hochwertiges Spiel zu schaffen. Selbstverständlich werden wir die Erwartungen erfüllen, die wir geweckt haben. Das Spiel wird sehr umfangreich, das kann ich versichern“, so Kalemba im Gespräch.

The Witcher 4 wird Kontinuität aller Enden des Vorgängers bewahren

Somit können sich die Spieler auch mit „The Witcher 4“ wieder auf ein sehr umfangreiches Abenteuer freuen. Ob das kommende Action-Rollenspiel – ähnlich wie sein Vorgänger – auch wieder mehrere Enden bieten wird? In jedem Fall soll der vierte Teil die Kontinuität aller „The Witcher 3“-Enden bewahren.

Allerdings handelte eines der Enden von „The Witcher 3“ auch von Ciris Tod. Und Ciri wird ja bekanntermaßen die Hauptrolle im kommenden „The Witcher 4“ übernehmen. Doch wie Cian Maher, seines Zeichens Franchise- und Lore-Designer, bereits erklärt hatte, gibt „es in diesem Ende Hinweise, die die Tatsache hervorheben, dass sie wahrscheinlich nicht stirbt“. Dementsprechend wird „The Witcher 4“ auch keinen Kanon brechen.

