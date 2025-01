Cyberpunk 2077: Patch 2.21 wird ausgerollt und das steckt drin

Seit über vier Jahren wird das Action-Rollenspiel „Cyberpunk 2077“ nun schon mit Patches versorgt, obwohl Entwickler CD Projekt den Support schon Ende 2023 einstellen wollte. Nach dem überraschenden Update 2.2 im Dezember letzten Jahres folgte kürzlich der Patch 2.21, der das Geschehen von Night City noch einmal umfassend verbessert.

So bringt die Aktualisierung unter anderem Unterstützung für DLSS 4 auf PCs sowie Nvidias RTX 50-Serie. Außerdem wird eine Vielzahl an Fehlern in den Bereichen Fotomodus, Fahrzeug- und Charakteranpassung behoben – auch andere allgemeine Probleme löst der Patch. Im Folgenden erfahrt ihr die wichtigsten Änderungen im Detail.

Alle Highlights des Patch 2.21 für Cyberpunk 2077

DLSS 4-Unterstützung (PC)

KI-gestützte Multi-Frame-Generierung: Erhöht FPS, indem bis zu dreimal so viele Frames pro Bild erzeugt werden. Verfügbar ab dem 30. Januar mit der GeForce RTX 50-Serie.

Erhöht FPS, indem bis zu dreimal so viele Frames pro Bild erzeugt werden. Verfügbar ab dem 30. Januar mit der GeForce RTX 50-Serie. Verbesserte Stabilität, Beleuchtung und Details durch neues Transformermodell.

Option, zwischen CNN- und Transformermodellen zu wechseln.

Fehler bei Artefakten und Bildunschärfen behoben.

Fotomodus

Nibbles und Adam Smasher: Können nun auch gespawnt werden, während sich V in der Luft oder im Wasser befindet.

Können nun auch gespawnt werden, während sich V in der Luft oder im Wasser befindet. Presets speichern jetzt Charakterposition, Rotation und Hintergründe korrekt.

Verbesserungen bei Kameraeinstellungen, Kollisionen und Lichtquellen.

Viele kleine Fehler behoben, etwa bei der Benutzeroberfläche, Steuerung und den Szenenelementen.

Fahrzeuge und Anpassung

Textur- und Farbfehler bei Fahrzeugen mit CrystalCoat behoben.

Verbesserungen an der Benutzeroberfläche von Fahrzeugmenüs und Sprühfarbensymbolen.

Charaktererstellung

Einstellungen des Zufallsgenerators bleiben jetzt erhalten.

Option „Piercingfarbe“ wird korrekt angezeigt, auch nachträglich.

Verschiedene Fehler bei Aussehen, Clipping und UI-Verhalten behoben.

Quests und Sonstiges

Fehler in Quests behoben, zum Beispiel bei „Run This Town“ und in den Auftritten von Johnny.

Verbesserungen beim Verhalten von NPCs und Fahrzeugen.

Tonprobleme bei News-Sendern korrigiert.

Konsolen (Xbox): Probleme mit HDR10-Screenshots und der Galerie wurden behoben. Der Standardgrafikmodus auf der Xbox Series S ist nun „Performance“.

Probleme mit HDR10-Screenshots und der Galerie wurden behoben. Der Standardgrafikmodus auf der Xbox Series S ist nun „Performance“. PC: Verbesserungen bei DLSS Ray Reconstruction und der Stabilität von Grafikeinstellungen.

„Cyberpunk 2077“ gibt es übrigens nicht nur in „Cyberpunk 2077“:

Derweil arbeitet CD Projekt Red (CDPR) an einer Fortsetzung von „Cyberpunk 2077“ mit dem Codenamen „Project Orion“. Erstmals kündigten die Polen das Projekt im Oktober 2022 an. Für das Sequel kommt die Unreal Engine 5 zum Einsatz, anstelle der zuvor verwendeten REDengine. Der Wechsel soll laut CDPR die Entwicklung effizienter gestalten und die Qualität des Endprodukts verbessern.

