GTA 6: Preisanstieg auf 100 Dollar würde eher schaden als nützen, so Analysten

Wann die Entwickler von Rockstar „Grand Theft Auto 6“ veröffentlichen, ist noch immer nicht klar. Allerdings gab es in den letzten Tagen viele Diskussionen um einen möglichen Preis des Spiels.

Denn der Risikokapitalgeber, Analyst und Autor Matthew Ball hoffte in seiner Präsentation „The State of Video Gaming in 2025“, dass Take-Two den Preis für das Spiel auf 80 oder gar 100 US-Dollar anheben könnte. Dies könnte auch anderen Unternehmen erlauben, die Preise für ihre Spiele zu erhöhen und der strauchelnden Branche wieder auf die Beine helfen, so der Experte.

Analysten halten wenig von der Idee

Nachdem es einige Diskussionen zu der Studie von Ball gab, fragten die Kollegen von IGN einige Analysten um ihre Meinung. Könnte Take-Two den Preis von „GTA 6“ wirklich auf 100 US-Dollar festsetzen?

Sicher könnten sie das, meint Mat Piscatella, Leiter von Circana Games. Wirklich wahrscheinlich oder vernünftig wäre ein solcher Schritt laut dem Analysten jedoch nicht.

„Es besteht einfach keine Notwendigkeit“, schrieb Piscatella in einem Beitrag auf Bluesky. „Man will den Trichter so breit wie möglich machen und gleichzeitig die Einnahmen zum Launch optimieren. Das erreicht man nicht, indem man den Grundpreis eines Spiels so hoch ansetzt, dass sich der Trichter verengt. Das macht einfach keinen Sinn. Überhaupt nicht.“

Auch Joost van Dreunen, Professor an der NYU Stern School of Business, stimmte dieser Annahme zu. Er hält eine solche Preiserhöhung für einen „Fehler“. Er gab an, dass es unwahrscheinlich sei, von dem abzuweichen, was GTA 5 so erfolgreich gemacht habe.

„Der Erfolg mit GTA 5 beruht zum Teil auf der Preisstrategie“, meint van Dreunen. „Sie [Take-Two und Rockstar] haben das Spiel zu einem Standardpreis spät im Konsolenzyklus auf den Markt gebracht und dann ein weiteres Exemplar an dieselben Spieler verkauft, als diese auf neue Konsolen umgestiegen sind.“ Der Professor geht davon aus, dass dieser bewährte Ansatz auch bei „GTA 6“ beibehalten wird, auch wenn es neue Angebote geben könnte.

Auch andere Experten halten dagegen

Zuletzt hatte sich schon Daniel Ahmad gegen die Preiserhöhung ausgesprochen. Der Analyst ist bei Niko Partners tätig und gab an, dass ein so hoher Preis von 100 US-Dollar gar nicht nötig sei. Denn Take-Two hätte mit „GTA 5“ und „GTA Online“ bereits so hohe Einnahmen erzielt und würden sie weiterhin erzielen, dass sie sich sogar eine Preisminderung für „GTA 6“ leisten könnten.

Auch Michael Douse, Publishing Director bei Larian, meldete sich zu Spielepreisen von 100 US-Dollar zu Wort. So einen Preis dürfe man nicht laut sagen, so Douse. Allerdings würden die steigenden Entwicklungskosten und die Inflation den Studios zunehmend Kopfzerbrechen bereiten.

