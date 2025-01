Resident Evil: Zurück zu den Wurzeln – Neuer Kinofilm zum Videospiel-Hit in Arbeit

In Hollywood weckt ein neuer "Resident Evil"-Kinofilm Begehrlichkeiten, der die Reihe zurück zu ihren Wurzeln führen soll. Hauptverantwortlich für das kommende Reboot soll allem Anschein nach "Barbarian"-Regisseur Zach Cregger sein.

Nachdem uns zuletzt bereits Gerüchte erreicht haben, in denen von einem neuen „Resident Evil“-Kinofilm die Rede war, haben sich diese nun bestätigt. Das vertrauenswürdige Branchenmagazin The Hollywood Reporter hat im Rahmen einer Exklusivmeldung berichtet, dass sich ein neuer Film zum Videospiel-Hit in Arbeit befindet. Darüber hinaus gibt es erste Berichte zur Ausrichtung des Reboots und zum verantwortlichen Drehbuchautor sowie Regisseur.

Hauptverantwortlich für den neuen „Resident Evil“-Film ist Zach Cregger, der mit seinem Film „Barbarian“ bereits Erfahrung im Horrorgenre gesammelt hat. Der Filmemacher wird den kommenden „RE“-Film sowohl inszenieren als auch das Drehbuch beisteuern. Laut den THR-Quellen sei es Creggers erklärtes Ziel, mit dem Film zu den Horrorwurzeln der Games-Vorlage zurückzukehren. Fans sollen sich somit auf eine Neuausrichtung der Filmreihe einstellen können.

Mehrere Studios befinden sich in einem Bieterkrieg

Des Weiteren soll Creggers kommender „Resident Evil“-Kinofilm bereits jetzt Begehrlichkeiten wecken. Wenn wir den Quellen des Branchenmagazins Glauben schenken dürfen, soll der erste Bieterkrieg 2025 innerhalb der Filmbranche entbrannt sein. Insgesamt seien vier große Studio am Reboot interessiert. Hierzu zählen unter anderem Netflix und Warner Bros. WB soll ein besonderes Interesse am Film haben, da sie Zach Cregger in ihrem Talentpool halten wollen.

Das deutsche Filmunternehmen Constantin Film, das seit den späten 1990ern die Filmrechte am „Resident Evil“-Franchise hält, produziert das Reboot gemeinsam mit PlayStation Productions („Uncharted“). Shay Hatten („John Wick: Kapitel 3“) ist als Co-Autor am Projekt beteiligt.

Weitere Details zum „Resident Evil“-Film-Reboot sind gegenwärtig noch Mangelware. Worum es im Film gehen wird, welche bekannten Charaktere auftauchen und welche Schauspieler diese verkörpern könnten, ist somit noch unbekannt. Aufgrund überaus positiver Testvorführungen von Zach Creggers nächstem Horrorfilm „Weapons“, sollen hohe Erwartungen an den Filmemacher in Verbindung mit einer so großen und bekannten Marke wie „RE“ hängen.

Der kommende „Resident Evil“-Kinofilm hat derzeit noch keinen Startzeitraum.

Was ist eure Meinung zu einem neuen „Resident Evil“-Kinofilm von Zach Cregger?

