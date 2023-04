Resident Evil Death Island: Neuer Trailer enthüllt Starttermin des Animationsfilms

Anfang Februar diesen Jahres kündigte Capcom mit „Resident Evil: Death Island“ einen neuen Animationsfilm zu seiner legendären Survival-Horror-Franchise an. Nachdem weitere Details zum Projekt in den nachfolgenden Wochen eher rar gesät waren, enthüllt Kadokawa nun in einem neuen Trailer endlich den Starttermin des Anime-Films. Das Video sowie ein frisch veröffentlichtes Key Visual könnt ihr euch wie gewohnt weiter unten im Artikel selbst ansehen.

RE-Veteranen versammeln sich, um einer neuen Gefahr zu begegnen

Das neue Video gewährt uns einen genaueren Einblick in die Story, in der sich mehrere bekannte RE-Veteranen miteinander verbünden. Chris Redfield und seine einstige Partnerin Jill Valentine gehen beispielsweise einem neuen Auftrag nach, der sie letztendlich nach Alcatraz führen soll.

Jill hat dabei noch immer mit den Nachwirkungen der Gehirnwäsche zu kämpfen, die ihr Bösewicht Albert Wesker in „Resident Evil 5“ verpasst hatte. Auf die berühmte Gefängnisinsel verschlägt es ebenfalls Leon S. Kennedy, dessen Mission es ist, Dr. Antonio Taylor zu retten. Allerdings wird dieser Plan von einer mysteriösen Frau durchkreuzt.

Wie der frisch veröffentlichte „Resident Evil: Death Island“-Trailer nun verrät, sind im kommenden Animationsfilm auch weitere vertraute Gesichter mit von der Partie. Hierzu zählt beispielsweise Chris‘ Schwester Claire Redfield, die, wie wir im Spin-off „Revelations 2“ gesehen haben, derzeit für die Gruppierung TerraSave im Einsatz ist.

Des Weiteren gibt es ein Wiedersehen mit Rebecca Chambers, die mittlerweile als Professorin und BSAA-Botschafterin arbeitet. Ihnen allen steht auf Alcatraz, ausgehend von verschiedenen Szenen im neuen Video, ein harter Kampf gegen zahlreiche neue Biowaffen bevor.

Zeitlich setzt die Geschichte des neuen Anime-Films im Jahr 2015 und somit nach den Ereignissen in „Resident Evil 6“ sowie dem Vorgängerfilm „Resident Evil: Vendetta“ an. Wie dieser ist auch „Death Island“ ein offizieller Bestandteil des Kanons von Capcoms Erfolgsfranchise.

„Resident Evil: Death Island“ entsteht unter der Regie von Eiichiro Hasumi („Resident Evil: Infinite Darkness“) nach einem Skript von Makoto Fukami („Psycho-Pass“, „Resident Evil: Vendetta“) im Studio TMS Entertainment („Detektiv Conan“). Kadokawa („Made in Abyss“) und Quebico („Resident Evil: Infinite Darkness“) produzieren den CG-Animationsfilm gemeinsam. Der Anime-Film startet am 7. Juli 2023 in Japan. Ein deutscher Starttermin steht gegenwärtig noch aus.

Neuer „Resident Evil: Death Island“-Trailer:

„Resident Evil: Death Island“-Key Visual:

