Star Wars: Neuer Jedi-Orden – Rey-Kinofilm findet einen neuen Drehbuchautor

2019 stellte „Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers“ das Ende der Sequel-Trilogie dar, doch die intergalaktischen Abenteuer von Heldin Rey sind noch nicht beendet. Bereits im April 2023 gab Kathleen Kennedy, ihres Zeichens Präsident von Lucasfilm, im Rahmen der Star Wars Celebration offiziell bekannt, dass mit unter dem Arbeitstitel „Star Wars: Neuer Jedi-Orden“ ein neuer Film mit Schauspielerin Daisy Ridley in der Mache befindet.

Allerdings entpuppte sich das Projekt als pures Chaos, nachdem erst mehrere Drehbuchautoren aus dem Projekt ausschieden und schließlich auch der für Dezember 2026 geplante Kinostart gestrichen wurde. Doch vom Tisch ist der Streifen nach wie vor nicht und so konnten die Verantwortlichen nun einen neuen Schreiber für das Drehbuch verpflichten.

Bourne-Ultimatum-Autor schreibt Star-Wars-Drehbuch

Ursprünglich sollte ein Autorenduo bestehend aus Damon Lindelof („Lost“, „Prometheus“) und Justin Britt-Gibson („The Strain“) das Drehbuch für „Star Wars: Neuer Jedi-Orden“ schreiben, im Anschluss folgte Steven Knight („Peaky Blinders“), der dann aber im Herbst 2024 ebenfalls ausschied. Doch wie das Magazin Variety jetzt berichtet, steht mit George Nolfi ein neuer Drehbuchautor für den kommenden „Star Wars“-Film fest.

Der US-amerikanische Filmregisseur, Produzent und Autor schrieb in der Vergangenheit bereits mehrere Drehbücher und zeichnete sich unter anderem für „Ocean’s 12“ und „Das Bourne Ultimatum“ verantwortlich. Zuletzt schrieb er am Filmdrama „The Banker“ aus dem Jahr 2020. Sein jüngstes Werk ist jedoch der Science-Fiction-Thriller „Elevation“ aus dem vergangenen Jahr, in dem Schauspieler Anthony Mackie sich als alleinerziehender Vater gegen gefährliche Kreaturen behaupten muss. Dabei übernahm Nolfi die Rolle des Produzenten und Regisseurs.

Andere Star-Wars-Projekte mit Vorrang

Die Regie von „Star Wars: Neuer Jedi-Orden“ wird allerdings auch weiterhin die Oscar-prämierte Dokumentarfilmerin Sharmeen Obaid-Chinoy führen, die damit ihr Debüt abliefern wird. Bis es so weit ist, wird allerdings noch einige Zeit vergehen. Wie bereits erwähnt, ist der für Dezember 2026 geplante Kinostart verschoben worden. Stattdessen haben vorerst andere „Star Wars“-Projekte für Disney Vorrang.

So entsteht aktuell ein weiterer „Star Wars“-Film, für den Shawn Levy („Deadpool & Wolverine“) auf dem Regiestuhl Platz nehmen wird. Als Hauptdarsteller für seinen Streifen wurde zuletzt auch Ryan Gosling gehandelt. Und auch Din Djarin und Grogu, beide bekannt aus der Disney+-Serie „The Mandalorian“, werden ab dem 21. Mai 2016 in „The Mandalorian & Grogu“ auf der Leinwand zu sehen sein.

Weitere Meldungen zu Star Wars.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren