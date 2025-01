Halo Combat Evolved: Remake des ersten Teils angeblich in Vollproduktion – Release auch für PS5?

Gerüchten zufolge arbeitet 343 Industries, die sich im vergangenen Jahr in Halo Studios umbenannt haben, auch an einem Remake von „Halo: Combat Evolved“. Die Entwicklung soll neuesten Berichten zufolge bereits die Vollproduktion erreicht haben, während aufgrund Microsofts neuer Multiplattform-Strategie auch ein Release für die PS5 denkbar wäre.

Im letzten Jahr wurde „Halo“-Entwickler 343 Industries umbenannt und hört mittlerweile auf den Namen Halo Studios. Im Zuge der Änderung kündigte das Studio auch mehrere Projekte an, die sich bereits in Arbeit befinden. Zudem bestätigte man, dass zukünftige „Halo“-Spiele ab sofort auf Basis der Unreal Engine 5 entstehen.

Gerüchten zufolge soll sich unter den Projekten der Halo Studios auch ein Remake von „Halo: Combat Evolved“ befinden, dem ersten Abenteuer des Master Chiefs, das bereits 2001 für die Xbox veröffentlicht wurde. Und den jüngsten Berichten zufolge schreiten die Arbeiten offenbar gut voran.

Halo-Remake erreicht angeblich die Vollproduktion

Offiziell bestätigt wurde eine Neuauflage von „Halo: Combat Evolved“ bislang nicht. Doch bereits 2024, als die Halo Studios im Zuge ihres Wechsels auf die Unreal Engine 5 mehrere Renderings teilten, entdeckten die Fans wichtige Symbole aus dem allerersten „Halo“. Nun meldete sich der bekannte Leaker Rebs Gaming mit neuen Details zum Remake.

Wie der Insider in Erfahrung gebracht haben möchte, startete die Vorproduktion des Remakes von „Halo: Combat Evolved“ bereits im Januar 2024, während die Entwicklung mittlerweile auch die Vollproduktion erreicht haben soll. Das macht der Branchenkenner an der Tatsache fest, dass die Halo Studios in der jüngsten Vergangenheit mehrere Einstellungswellen durchgeführt hat. In der Vergangenheit hatten die Entwickler bereits bestätigt, verstärkt Personal einzustellen, sobald die Projekte weiter im Entwicklungszyklus voranschreiten.

Wie der Leaker außerdem verrät, befindet sich bei Certain Affinity, die unter anderem auch schon an der Entwicklung von „Halo Infinite“ beteiligt waren und sich für die „Halo: The Master Chief Collection“ verantwortlich zeichneten, ein weiteres Projekt mit dem Codenamen „Ekur“ in der Mache. Die Arbeiten sollen bereits 2022 begonnen haben, während Testserver im Juni des letzten Jahres eingerichtet wurden. Rebs Gaming glaubt, dass es sich dabei um das nächste „Halo“-Spiel handeln könnte.

Release des Halo-Remakes auch für PS5?

Sollten die Halo Studios tatsächlich an einem Remake von „Halo: Combat Evolved“ arbeiten, stellt sich die Frage, ob der neu aufgelegte Ego-Shooter nicht auch für die PlayStation 5 erscheinen könnte. Komplett auszuschließen ist dieses Szenario jedenfalls nicht, da Xbox-Hersteller Microsoft mittlerweile eine aggressive Multiplattform-Strategie verfolgt und die eigenen Titel für möglichst viele Spieler verfügbar machen möchte.

Jüngsten Gerüchten zufolge könnte im Laufe dieses Jahres auch die „Halo: The Master Chief Collection“ ihren Weg auf die PS5 finden. Entsprechende Hinweise lieferte der aus dem ResetEra-Forum bekannte Leaker NateDrake. Neben der PS5 soll die Spielesammlung außerdem auch für Nintendos kommende Switch 2 erscheinen. Bekräftigt wurden die Gerüchte zuletzt auch vom Insider eXtas1s, der schon in der Vergangenheit als verlässliche Quelle galt.

