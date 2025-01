Unreal Engine 5: The Witcher 4, Eternal Strands und mehr – Übersicht über bestätigte Spiele

Die Unreal Engine 5 entwickelt sich zunehmend zur bevorzugten Engine vieler Studios. Mit ihrer Technologie und den leistungsfähigen Tools verspricht sie realitätsnahe Grafiken und immersive Spielwelten.

Entsprechend erscheinen 2025 und darüber zahlreiche Spiele auf Basis der UE5, darunter sowohl neue Marken als auch Fortsetzungen etablierter Reihen.

Bestätigte Unreal Engine 5-Spiele für 2025

Da viele kleine, mittlere und große Studios mit der Unreal Engine 5 arbeiten, lässt sich eine vollständige Übersicht nur schwer zusammenstellen. In einem Artikel beschränkte sich Insider Gaming daher auf einige der wichtigsten Highlights, zu denen unter anderem “Metal Gear Solid Delta: Snake Eater” und “Killing Floor 3” gehören.

Bereits in der nächsten Woche erscheint “Eternal Strands”. PC- und Xbox-Spieler können die Qualitäten der Unreal Engine 5 zudem ab Februar anhand von “Avowed” erleben. Nachfolgend UE5-Spiele, die in diesem Jahr erscheinen:

Eternal Strands (PC, PS5, Xbox Series X/S) – 28. Januar

(PC, PS5, Xbox Series X/S) – 28. Januar Avowed (PC, Xbox Series X/S) – 18. Februar

(PC, Xbox Series X/S) – 18. Februar Killing Floor 3 (PC, PS5, Xbox Series X/S – März

(PC, PS5, Xbox Series X/S – März ArcheAge Chronicles (PC, PS5, Xbox Series X/S)

(PC, PS5, Xbox Series X/S) Cronos: The New Dawn (PC, PS5, Xbox Series X/S)

(PC, PS5, Xbox Series X/S) Dungeon Stalkers (PC)

(PC) Hell Is Us (PC, PS5, Xbox Series X/S)

(PC, PS5, Xbox Series X/S) Metal Gear Solid Delta: Snake Eater (PC, PS5, Xbox Series X/S)

(PC, PS5, Xbox Series X/S) The Sinking City 2 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

(PC, PS5, Xbox Series X/S) Splitgate 2 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

(PC, PS5, Xbox Series X/S) The Outer Worlds 2 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

Unreal Engine 5-Spiele für 2026 und später

Für 2026 und die darauffolgenden Jahre sind weitere Titel geplant. Einige Projekte befinden sich noch in einer frühen Entwicklungsphase oder haben bisher kein konkretes Veröffentlichungsdatum erhalten. Zu den wichtigsten Ankündigungen gehören:

ARK II (PC, PS5, Xbox Series X/S)

(PC, PS5, Xbox Series X/S) Derelicts (PC)

(PC) EVE Vanguard (PC)

(PC) Halloween: The Game (TBA)

(TBA) Perfect Dark (PC, Xbox Series X/S)

(PC, Xbox Series X/S) The Blood of Dawnwalker (PC, PS5, Xbox Series X/S)

(PC, PS5, Xbox Series X/S) The Witcher 4 (TBA)

(TBA) The Witcher Remake (TBA)

(TBA) The Wolf Among Us 2: A Telltale Series (PC, PS5, Xbox Series X/S)

(PC, PS5, Xbox Series X/S) Unrecord (PC)

(PC) Lords of the Fallen 2 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

(PC, PS5, Xbox Series X/S) Industria 2 (PC)

(PC) Marvel 1943: Rise of Hydra (TBA)

(TBA) Gears of War: E-Day (PC, Xbox Series X/S)

Zwei Spiele möchten wir besonders hervorheben. Einerseits handelt es sich um eine Produktion, die unmittelbar vor der Veröffentlichung steht. Das andere Spiel wurde erst vor einigen Wochen angekündigt und sorgte im Anschluss für Schlagzeilen.

Eternal Strands

Wie bereist erwähnt, erscheint das Action-Rollenspiel “Eternal Strands” in der kommenden Woche. Der Release erfolgt am 28. Januar 2025 für PS5, Xbox Series X/S und PC. Das Spiel wurde von Branchenveteranen entwickelt und vereint Elemente aus “Monster Hunter”, “Shadow of the Colossus” und “The Legend of Zelda: Breath of the Wild”.

Spieler können sich auf eine offene Spielwelt mit riesigen Kreaturen einstellen, die erklommen und im Kampf strategisch besiegt werden müssen. Die Umgebung ist stark in das Gameplay integriert: Hitze-, Eis- und Telekinese-Kräfte beeinflussen sowohl den Kampf als auch die Erkundung. Besiegte Gegner liefern Ressourcen, die zur Verbesserung der Ausrüstung genutzt werden können.

Der folgende Artikel hält einen Trailer zu „Eternal Strands“ bereit:

The Witcher 4

Mit “The Witcher 4” setzt CD Projekt Red die beliebte Rollenspielreihe fort. Auf den Game Awards 2024 wurde ein Cinematic-Trailer veröffentlicht, der Einblicke in die Geschichte gibt. Erstmals wird Ciri die Hauptrolle übernehmen.

Der genannte Trailer lieferte Einblicke in die Fortsetzung, wobei ein bestimmter Abschnitt gezeigt wurde: Eine zentrale Figur in der vorgestellten Mission ist Mioni, eine junge Frau, die sich für ihr Dorf opfern soll. Die Spieler haben jedoch die Möglichkeit, durch ihre Entscheidungen den Verlauf bestimmter Teile der Geschichte zu beeinflussen.

Auch das Kampfsystem von „The Witcher 4“ wurde zwischenzeitlich näher erläutert. Neben den bekannten Schwertern wird Ciri eine Kette als Waffe nutzen können. Diese lässt sich durch Elemente wie Feuer verstärken. Zudem verfügt Ciri über die Fähigkeit, Umweltkräfte zu absorbieren und für magische Angriffe einzusetzen.

Wann genau “The Witcher 4” auf den Markt kommen wird, ist weiterhin offen. Zuletzt wurde die Wahl von Ciri als Hauptfigur als ein “interessanter Schachzug” beschrieben.

