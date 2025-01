Assassin’s Creed Shadows: Ubisoft bestätigt geschnittene Version für Japan und nennt Details

Wie Ubisoft einräumte, erscheint der Stealth-Action-Titel "Assassin's Creed: Shadows" in einer geschnittenen Version in Japan. Doch welche Inhalte fielen dem Rotstift zum Opfer? Wir klären auf.

In den vergangenen Tagen sorgte Ubisofts Stealth-Action-Abenteuer „Assassin’s Creed: Shadows“ erneut für reichlich Gesprächsstoff. Zunächst räumte der Publisher ein, dass sich das Abenteuer von Yasuke und Naoe noch einmal um ein paar Wochen verschiebt.

Zudem sprachen die Entwickler über den Aufbau der Welt und verrieten uns, warum sich Yasuke vor allem auf sein beeindruckende Physik verlässt und über keinerlei klassischer Stealth-Fähigkeiten verfügt. Kürzlich erreichte uns zudem die Meldung, dass „Assassin’s Creed: Shadows“ in einer geschnittenen Form in Japan erscheint.

So viel vorweg: Inhaltlich entspricht die Version für den japanischen Markt den anderen Fassungen, die beispielsweise in Europa oder Nordamerika erscheinen.

Gewaltdarstellung rief die japanischen Behörden auf den Plan

Wie in der Vergangenheit bereits des Öfteren vorgekommen, ist es die teilweise explizite Gewaltdarstellung, die die japanischen Behörden dazu veranlasste, ein Veto einzulegen. Denn obwohl „Assassin’s Creed: Shadows“ in Japan mit dem „CERO Z“-Siegel für ein volljähriges Publikum versehen wurde, kann der Titel nicht ungeschnittenen im Land der aufgehenden Sonne erscheinen.

Stattdessen verlangten die japanischen Behörden Anpassungen im Bereich der Gewaltdarstellung. Diese betreffen vor allem die Möglichkeit, Gliedmaßen der Gegner abzutrennen.

„Bezüglich Assassin’s Creed: Shadows (CERO: Z) gibt es einige Unterschiede in den Inhalten der in Japan verkauften Version, um den Vorschriften der Prüfungsorganisation zu entsprechen“, erklärte Ubisoft in einer Stellungnahme.

„Die Option, das Abtrennen von Gliedmaßen ein- oder auszuschalten, wurde aus den Spieleinstellungen entfernt. Das Abtrennen von Köpfen und Gliedmaßen von Gegnern ist jetzt dauerhaft deaktiviert. Auch die Darstellung abgetrennter Körperteile wurde verändert.“

Ubisoft überarbeitet die japanische Synchronisation

Des Weiteren wies Ubisoft darauf hin, dass das Unternehmen die japanische Synchronisation, die auch in der westlichen Version enthalten ist, für den japanischen Markt überarbeitete. Konkreter äußerte sich Ubisoft in diesem Zusammenhang allerdings nicht.

Es ist nicht das erste Mal, dass abtrennbare Gliedmaßen zu Einschnitten für japanische Spieler führen. Das Remake zu „Dead Space“ konnte aufgrund seiner expliziten Gewaltdarstellung beispielsweise gar nicht erst in Japan erscheinen.

„Assassin’s Creed: Shadows“ erscheint nach der Verschiebung am 20. März 2025 für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S. In unserer aktuellen Vorschau verraten wir euch, was der nächste große Blockbuster von Ubisoft spielerisch zu bieten hat. Zur Einstimmung auf den nahenden Release stellte Ubisoft kürzlich nicht nur einen Story-Trailer bereit.

Zudem verwies der Publisher darauf, dass interessierte Spieler ab sofort die Möglichkeit haben, die Collector’s Edition oder eine der anderen Versionen vorzubestellen.

