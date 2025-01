Assassin’s Creed Shadows: Plausibler Grund – Yasuke hat keine klassischen Assassinenfähigkeiten

In „Assassin’s Creed Shadows“ wird den Fans der langjährige Wunsch erfüllt, mit der beliebten Assassinen-Reihe ins feudale Japan einzutauchen. Dafür bekommen die Spieler gleich zwei Protagonisten an die Hand: die Kunoichi Naoe Fujibayashi sowie den Samurai Yasuke.

Wie der Associate Game Director Simon Lemay-Comtois nun in einem Interview angab, sei Yasuke kein Assassine und verfüge damit nicht über die Fähigkeiten, die ein Assassine normalerweise hätte. Dies würde in der Erzählung einfach Sinn machen, so der Entwickler.

Ubisoft betont, wie unterschiedlich die Protagonisten sind

Zuletzt sprach Lemay-Comtois bereits davon, wie schwer es war, das japanische Setting in „Assassin’s Creed Shadows“ umzusetzen. Schließlich wollte man durch die Geschichte niemandem seine eigene Kultur erklären. Der Charakter Yasuke, der im Spiel einen Außenseiter darstellt, habe dabei geholfen.

Nun gab der Entwickler an, dass „Yasuke kein Assassine ist, denn die Erzählung macht Sinn, dass er keiner ist“. Yasuke sei eine Figur, die ihren Weg in eine eindeutig japanische Geschichte finden könne, ohne die japanische Kultur vollständig verstehen zu müssen. Der Samurai würde mit seiner Mitprotagonistin Naoe zusammenarbeiten. Dabei sei er selbst aber kein Assassine und müsse das auch nicht sein.

Dies bedeute aber auch, dass Yasuke nicht auf die Werkzeuge zugreifen kann, die der Assassine Naoe zur Verfügung stehen. Wie Simon Lemay-Comtois angab, zwang dieses geteilte Design das Team dazu, „immer die Realität zu akzeptieren“, dass diese beiden Charaktere völlig unterschiedlich seien.

Reihe hatte schon einige wichtige Nicht-Assassinen-Charaktere

Der Fakt, dass ein wichtiger Charakter in „Assassin’s Creed Shadows“ kein Assassine ist, ist in der Reihe jedoch keineswegs neu. Schon in vorherigen Teilen der Serie trafen die Spieler auf Figuren in zentralen Rollen, die jedoch nicht der Gemeinschaft der Assassinen angehörten.

So etwa Haytham Kenway, der unter anderem in „Assassin’s Creed: Black Flag“ und Assassin’s Creed Rogue“ vorkommt. Lemay-Comtois erwähnte dazu auch Barnabas, der Schiffskapitän aus „Assassin’s Creed Odyssey“. Auch er sei eine wichtige Figur, die nicht den Assassinen angehört.

Quelle: GamesRadar

