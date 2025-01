PS5: Die häufigsten Vorbestellungen im PS Store – Japan schleicht sich an die Spitze

Das neue Spielejahr kommt so langsam ins Rollen und die ersten Highlights für die PS5 stehen bevor. Welche Titel im PlayStation Store derzeit am häufigsten vorbestellt werden, verrät ein Blick auf die aktuellen Vorbesteller-Charts.

Langsam aber sicher erwacht das Spielejahr 2025 aus dem Winterschlaf und die ersten großen Highlights rücken immer näher. Das zeigt auch ein Blick auf die aktuellen Vorbesteller-Charts des PlayStation Stores, in denen sich die bekannten Namen immer mehr häufen. Unsere Übersicht verrät, welche PS5-Spiele derzeit am häufigsten im digitalen Warenkorb landen.

Assassin’s Creed: Shadows aus dem Nichts an die Spitze

Die beiden ersten Plätze werden von „Assassin’s Creed: Shadows“ belegt, dass sich aus dem Nichts an die Spitze schlich – in der letzten Woche war das kommende Action-Adventure überhaupt nicht in den Top 20 vertreten. Nun rangiert die 99,99 Euro teure Deluxe Edition auf dem ersten Platz, gefolgt von der Standardfassung. Das hohe Interesse hängt höchstwahrscheinlich mit dem Fall des Preview-Embargos zusammen und so konnten auch wir bereits einen Blick auf „Assassin’s Creed: Shadows“ werfen:

Der dritte Platz geht an den Spitzenreiter der letzten Woche: „Kingdom Come Deliverance 2“. So erfreut sich die Gold Edition des Mittelalter-Rollenspiels nach wie vor großer Beliebtheit, während der Release ebenfalls nicht mehr in weiter Ferne liegt – bereits in der nächsten Woche wird die Veröffentlichung nach einer Vorverlegung erfolgen.

Noch näher liegt der Release von „Sniper Elite: Resistance“, das bereits am morgigen Dienstag für die PS5 und PS4 erscheinen wird und sich den vierten Platz der Vorbesteller-Charts schnappen konnte. Was der Shooter zu bieten hat, verraten wir euch in unserem Angespielt-Bericht:

Den wohl größten Release im Februar 2025 wird wohl „Monster Hunter Wilds“ darstellen. So tummelt sich Capcoms kommende Monsterhatz nach wie vor unter den oberen Rängen, während die Fans offenbar auch nicht abgeneigt sind, etwas tiefer in die Tasche zu greifen. Daher befindet sich die knapp 120 Euro teure Premium Deluxe Edition auf dem sechsten Platz.

Neu eingestiegen sind hingegen „Doom: The Dark Ages“ auf dem neunten und elften Rang sowie das Rollenspiel „Clair Obscur: Expedition 33“ auf Platz 13, die beide in der vergangenen Woche im Rahmen von Microsofts Developer Direct vorgestellt wurden. So wurde unter anderem der Release-Termin von „Doom: The Dark Ages“ bestätigt.

Abgeschlossen werden die aktuellen Vorbesteller-Charts von Titeln wie „Tomb Raider 4-5 Remastered“, „Sid Meier’s Civilization VII“, „Tails of Iron 2: Whiskers of Winter“ und „The First Berserker: Khazan“. Letzteres wird im März 2025 erscheinen und interessierte Spieler können das vielversprechende Soulslike im Anime-Look bereits anhand einer Demo ausprobieren.

Übersicht über die häufigsten Vorbestellungen im PlayStation Store:

Assassin’s Creed Shadows Digital Deluxe Edition (99,99 Euro) Assassin’s Creed Shadows (79,99 Euro) Kingdom Come Deliverance 2 Gold Edition (89,99 Euro) Sniper Elite Resistance Deluxe Edition (89,99 Euro) Monster Hunter Wilds (79,99 Euro) Monster Hunter Wilds Premium Deluxe Edition (119,99 Euro) Kingdom Come Deliverance 2 (69,99 Euro) Sid Meier’s Civilization 7 Gründer Edition (129,99 Euro) Doom The Dark Ages Premium Edition (109,99 Euro) Sniper Elite Resistance (59,99 Euro) Doom The Dark Ages (79,99 Euro) Monster Hunter Wilds Deluxe Edition (99,99 Euro) Clair Obscur Expedition 33 Deluxe Edition (59,99 Euro) The First Berserker Khazan Deluxe Edition (69,99 Euro) Clair Obscur Expedition 33 (49,99 Euro) Tomb Raider IV-VI Remastered PS4 & PS5 (29,99 Euro) Sid Meier’s Civilization 7 (69,99 Euro) Sid Meier’s Civilization 7 Deluxe Edition (99,99 Euro) Tails of Iron 2 Whiskers of Winter (24,99 Euro) The First Berserker Khazan Standard Edition (59,99 Euro)

Wie sich die einzelnen Spiele nach ihrem Release in den Verkaufscharts schlagen werden, bleibt aber abzuwarten. Die aktuellen Vorbesteller-Charts sind wie gewohnt nur ein ungefährer Indikator für die derzeitige Beliebtheit.

Bis zum 30. Januar 2025 sind außerdem auch noch die Neujahrsangebote für PS5 und PS4 im PS Store erhältlich, die mit zahlreichen Rabatten locken. Welche zehn Highlights mit einem Metascore von mindestens 80 Punkten ihr dabei im Blick haben solltet, haben wir ebenfalls für euch zusammengetragen.

