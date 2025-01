Call of Duty X Halo: Leak deutet von Microsoft abgelehntes Crossover an

Offenbar plante Sledgehammer Games ein Crossover zwischen „Call of Duty: Modern Warfare 3“ und der „Halo“-Reihe. So sollten bekannte Karten aus dem Xbox-Shooter für „Modern Warfare 3“ umgesetzt werden, doch einem Insider zufolge habe Microsoft letztendlich gegen die Kooperation gestimmt.

Crossover-Events sind vor allem in Multiplayer-Spielen keine Seltenheit mehr. So gab es erst kürzlich eine Kooperation zwischen „Call of Duty: Black Ops 6“ und der erfolgreichen Netflix-Serie „Squid Game“. Und auch für die zweite Season des Shooters wurde bereits ein Crossover mit dem „Terminator“-Franchise angekündigt.

Eine ganz besondere Zusammenarbeit hatte offenbar auch Entwickler Sledgehammer Games im Sinn, die sich für das 2023 veröffentlichte „Call of Duty: Modern Warfare 3“ verantwortlich zeichneten und ein Crossover mit Microsofts „Halo“-Reihe anstrebten. So wurden die entsprechenden Pläne nun von einem Leaker enthüllt.

Call of Duty X Halo wurde angeblich von Microsoft verhindert

Ursprung des Leaks ist der bekannte „Call of Duty“-Insider TheGhostofHope, der innerhalb von Activisions Shooter-Reihe als bestens vernetzt gilt und in der Vergangenheit bereits mehrfach korrekte Voraussagen traf. Jetzt hat er in einem Beitrag auf dem Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter) die Pläne von Sledgehammer Games enthüllt, die für „Modern Warfare 3“ ein groß angelegtes Crossover mit „Halo“ realisieren wollten.

Wie der Branchenkenner berichtet, sollte der Mehrspieler-Modus von „Modern Warfare 3“ um verschiedene Karten aus den „Halo“-Spielen ergänzt werden. Ohne näher ins Detail zu gehen, veröffentlichte der Leaker in seinem Beitrag als beispielhaftes Bild einen Ausschnitt aus der äußerst beliebten „Halo 3“-Map „The Pit“. Doch schlussendlich kam das Crossover nicht zustande. Der Insider glaubt, Microsoft habe ein Veto eingelegt – ähnlich wie bei der geplanten „Secret Level“-Episode, die „Doom“ und „Halo“ miteinander vereinen sollte.

Season 2 von Black Ops 6 mit Terminator-Crossover

Hätte Microsoft grünes Licht für ein Crossover zwischen „Call of Duty“ und „Halo“ gegeben, wäre wohl die bislang größte Kooperation zwischen zwei der erfolgreichsten FPS-Marken zustande gekommen. Vielleicht greift der Xbox-Hersteller in Zukunft noch einmal auf diese Idee zurück, da Partnerschaften mit anderen bekannten Franchises oftmals eine finanziell lohnende Angelegenheit sein können.

So führte man für das im Januar abgehaltene „Squid Game“-Event in „Call of Duty: Black Ops 6“ sogar einen zusätzlichen und kostenpflichtigen Premium-Pass ein, was unter den Spielern für jede Menge Unmut sorgte. Ohnehin befände sich „Call of Duty“ aktuell in seiner schlechtesten Phase. Davon ist zumindest der ehemalige Profi-Spieler Scump überzeugt.

Am heutigen Dienstag um 18 Uhr beginnt für „Call of Duty: Black Ops 6“ und „Call of Duty: Warzone“ die zweite Season, die zahlreiche neue Inhalte mit sich bringen wird. So erhalten die Spieler unter anderem neue Karten, Waffen und Spielmodi. Und wie eingangs bereits erwähnt, wird demnächst auch ein weiteres Crossover-Event stattfinden, dass den „Terminator“ ins Spielgeschehen bringt und mit dem menschenähnlichen „T-800“ und dem Cyborg „Titanium Core“ zwei Ultra-Skins bieten wird.

