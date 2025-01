The Division 2: DLC erneut verschoben – Ubisoft meldet sich zu Wort

The Division 2:

Für „The Divison 2“ sollte ursprünglich schon im letzten Jahr ein neuer Story-DLC erscheinen, der allerdings auf das Jahr 2025 verschoben wurde. Doch auch diesen Termin können die Entwickler nicht einhalten und so verkündete Ubisoft nun eine erneute Verzögerung der Veröffentlichung - dieses Mal auf unbestimmte Zeit.

„The Division 2“ wurde bereits 2019 veröffentlicht und geht 2025 in sein mittlerweile sechstes Jahr. Nachdem der Shooter von Ubisoft Massive aber mit sinkenden Spielerzahlen zu kämpfen hatte, kündigte der Entwickler Ende 2023 einen Plan an, um „The Division 2“ wieder in die Spur zu bringen: Project Resolve.

Teil des Projekts war auch ein weiterer DLC, der die Geschichte von „The Division 2“ fortsetzen und ursprünglich schon im letzten Jahr erscheinen sollte. Allerdings entschieden sich die Verantwortlichen dazu, die Erweiterung auf das Jahr 2025 zu verschieben. Doch nun meldeten sich die Entwickler erneut zu Wort und bestätigten, dass sich der Zusatzinhalt ein weiteres Mal verzögern wird.

Story-DLC für The Division 2 auf unbestimmte Zeit verschoben

So haben die Entwickler eine Erklärung über den offiziellen „The Division“-Account auf der Kurznachrichtenplattform X (ehemals Twitter) veröffentlicht, in der bestätigt wird, dass die geplante Story-Erweiterung für „The Divison 2“ nicht mehr im Laufe des sechsten Jahres erscheinen wird.

„Wir wissen, dass ihr die Veröffentlichung des kommenden DLCs sehnsüchtig erwartet“, so Ubisoft Massive. „Um sicherzustellen, dass wir das bestmögliche Erlebnis bieten, haben wir beschlossen, uns etwas mehr Zeit für die Verfeinerung zu nehmen. Daher wird der DLC im sechsten Jahr nicht ausgeliefert.“

Abschließend heißt es: „Vielen Dank für eure Geduld und Unterstützung. Bleibt dran – bald gibt es weitere Updates für euch!“ Weiterhin weisen die Macher darauf hin, dass man bestrebt sei, „die Zukunft von The Division 2 weiterzuentwickeln“. Demnach könnten sich die Spieler vor allem auf die neue Season freuen, die am 25. Februar 2025 beginnen und neue Inhalte mit sich bringen wird.

The Division 3 bereits in Entwicklung

Wann der neue DLC für „The Division 2“ nun erscheinen soll, ließen die Entwickler offen. Möglich wäre eine Veröffentlichung im Zuge der „Year 7“-Phase des Multiplayer-Shooters, die gegen Ende des Jahres starten wird. Im schlimmsten Fall könnte es auch erst 2026 so weit sein. Für Ubisoft ist die Verzögerung der Erweiterung bereits die zweite Termin-Verschiebung in diesem Jahr. So wurde auch der Release-Termin von „Assassin’s Creed: Shadows“ ein weiteres Mal verschoben.

Neben weiteren Inhalten für „The Division 2“ hatte Ubisoft in der Vergangenheit bereits bestätigt, dass man auch an „The Division 3“ arbeiten würde. Die Leitung der Entwicklung sollte dem Hersteller zufolge erneut Julian Gerighty übernehmen, der auch schon als Game Director des zweiten Teils fungierte. Mit „The Division Heartland“ befand sich außerdem auch ein Free2Play-Ableger in der Mache, doch im letzten Jahr gab Ubisoft das Ende des Projekts bekannt.

Weitere Meldungen zu The Division 2, Tom Clancy's The Division 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren