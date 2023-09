The Division 3: Ubisoft kündigt Entwicklung an und belässt es dabei

Ubisoft hat mit “The Division 3” eine Fortsetzung der Shooter-Reihe angekündigt, ohne näher auf das Spiel einzugehen.

Bestätigt wurde hingegen, dass Julian Gerighty zum Producer der Marke “Tom Clancy’s The Division” ernannt wurde und somit für alle Spiele und Produkte verantwortlich ist, einschließlich des heute angekündigten “The Division 3”.

„Als Executive Producer wird Julian Gerighty alle The Division-Spiele und -Produkte beaufsichtigen, einschließlich Tom Clancy’s The Division 3, unter der Leitung von Massive Entertainment, die aktiv ein Team für das Spiel aufbauen“, heißt es in der Erklärung von Ubisoft.

Gerighty ist derzeitiger Creative Director von “Star Wars Outlaws”, das ebenfalls bei Massive Entertainment entsteht. Nachdem das Spiel veröffentlicht wurde, wird er seinen Posten als Brand-Producer von “The Division” aufnehmen.

“Dies beinhaltet die Aufsicht über die Entwicklung, den Betrieb und die kreative Vision zusammen mit den Entwicklerteams auf der ganzen Welt, die derzeit das Handyspiel Tom Clancy’s The Division Resurgence, Tom Clancy’s The Division Heartland und Tom Clancy’s The Division 2 entwickeln”, heißt es in der heutigen Ankündigung weiter.

Über einschlägige Erfahrungen verfügt der neue Leiter bereits: Nach seinem Einstieg bei Massive Entertainment und der Veröffentlichung des ursprünglichen “The Division” im Jahr 2016 war Gerighty als Creative Director für “The Division 2” tätig.

Star Wars Outlaws soll zunächst überzeugend werden

Laut Ubisoft engagiert sich Gerighty vorerst dafür, dass “Star Wars Outlaws” zu einem Erfolg wird – nicht nur für die Entwickler, sondern auch für Fans. Bis zum offiziellen Release bleibt er dem Projekt treu und überwacht dessen kreative Ausrichtung sowie den Unterhaltungswert des Spiels.

In einer Erklärung betonte Gerighty: “Es gibt nur wenige Spiele, von denen ich wirklich sagen kann, dass sie mich beim ersten Mal umgehauen haben. Und Tom Clancy’s The Division ist eines von ihnen. Ich war sofort süchtig, wie so viele andere, die Teil unserer treuen Spielergemeinschaft sind.”

Es sei ein Privileg und eine Ehre, mit den “talentiertesten Teams der Welt weiterhin unglaubliche und unvergessliche Erlebnisse in dieser fantastischen Welt zu schaffen”.

Doch worauf können sich Spieler in Bezug auf “The Division 3” einstellen? Hierzu schwieg Ubisoft in der heutigen Ankündigung. Dass der Shooter für PS5, Xbox Series X/S und PC erscheinen und Seasons unterstützen wird, dürfte allerdings eine recht sichere Wette sein.

Das erste “The Division” kam im März 2016 für PC, PS4 und Xbox One auf den Markt und erfreute sich schnell großer Beliebtheit, die im März 2019 einen Nachfolger nach sich zog. Mit einem Metascore von 82 konnte er gleichermaßen überzeugen.

